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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: حسن معاملة المواطنين وتيسير الحصول على الخدمات

محافظ بورسعيد: توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة عمل متكاملة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
محافظ بورسعيد: توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة عمل متكاملة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين
محمد الغزاوى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، أن توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الموسع مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين أول أمس، تمثل إطارًا متكاملًا لمواصلة العمل التنفيذي، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات، وحسن استغلال موارد الدولة بما يحقق أفضل عائد لصالح المواطنين

محافظ بورسعيد: توجيهات الرئيس السيسي تمثل خارطة عمل متكاملة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأوضح محافظ بورسعيد أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل الميداني والتواجد المستمر بين المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم والتعامل معها بصورة مباشرة، مع التأكيد على حسن معاملة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار اللواء إبراهيم أبو ليمون إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية والطرق والمرافق والخدمات، مع العمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع

وأكد المحافظ أن العمل المؤسسي والتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات والخدمات، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى مستويات الجودة.

وأضاف اللواء إبراهيم أبو ليمون أن الحفاظ على الوعي المجتمعي وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة مسؤولية مشتركة، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل جهودها في تقديم المعلومات الصحيحة للمواطنين والتواصل المباشر معهم، بما يدعم الوعي ويحد من انتشار الشائعات، بالتوازي مع استمرار العمل والتنمية على أرض بورسعيد.

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