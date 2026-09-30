حملات موسعة على المخابز السياحية ببورسعيد

شهدت مختلف الإدارات التموينية بمحافظة بورسعيد حملات رقابية موسعة استهدفت المخابز السياحية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم ٥ لسنة ٢٠٢٦ الخاص بأوزان وأسعار رغيف الخبز السياحي، ومتابعة اشتراطات السلامة والشهادات الصحية وإعلان الأسعار.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد؛ وبناءً على تعليمات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية

نتائج التحركات الرقابية بـ ٥ إدارات تموينية:

إدارة الرقابة التموينية



المحاضر المحررة



3 محاضر نقص أوزان.

3 محاضر عدم إعلان أسعار.

محضرين 2 عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

إدارة تموين بورفؤاد بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء

المحاضر والإجراءات:



محضر غلق لمخبز لعدم استيفاء الاشتراطات.

محضرين2 عدم وجود شهادات صحية.

محضر عدم إعلان عن الأسعار.

إدارة تموين وسط بورسعيد



المحاضر المحررة

7 محاضر لعدم الالتزام ببنود التوجيه الوزاري رقم ٥ لسنة ٢٠٢٦ الخاص بأوزان وأسعار الخبز السياحي.

إدارة تموين غرب بورسعيد



المحاضر والمخالفات:



محضر غش في أوزان الخبز السياحي طبقًا للقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤.

محضر عدم إعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي.

تقرير إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.

إدارتا تموين الضواحي وشرق بورسعيد



المحاضر المحررة:



3 محاضر عدم إعلان أسعار.

محضر عدم وجود شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض.

واكدت المديرية على أهمية معرفة السعر والوزن المعلن قبل الشراء، باعتبارها معلومات أساسية من حق المستهلك، وضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات فورًا.

حيث شددت مديرية التموين على أن التوجيهات الوزارية قواعد واجبة التنفيذ، وأن المخابز السياحية تخضع للرقابة الدورية الصارمة دون تهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات تجارية أو صحية.