قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تجب الزكاة على الديون وأموال التجارة؟.. أمين الفتوى يوضح
بتهمة النصب على المواطنين .. حبس دجّال بالإسكندرية لزعمه العلاج الروحاني
أسامة كمال عن حادث طائرة فلاي دبي: روايات متضاربة وتحقيقات تكشف حقيقة ما جرى
كامل الوزير: في نصف عام 2027 هنركب القطار الكهربائي السريع من السخنة وحتى مطروح
هتوصل 40 جنيهًا.. الفلاحين تحذر من ارتفاع أسعار الطماطم فى هذا الموعد| خاص
وزير الإعلام الأسبق: الجيش المصري نشأ لحماية النيل ومقدرات الوطن منذ آلاف السنين
الكويت والعراق يطلبان استضافة السوبر المصري
الولايات المتحدة تهنئ الصين بالعيد الوطني
حارس فولهام على رادار بايرن ميونخ
منتخب مصر للشباب يتصدر تصفيات شمال أفريقيا بعد الفوز على تونس
كامل الوزير: ليه نلاقي ناس تزعل إننا بنوصل السكك الحديد إلى قلب سيناء هو إحنا اعتدينا على حد
التحقيق في اتهام مسئولين سابقين في نادي الزمالك بإهدار مليار و644 مليون جنيه | تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات موسعة على المخابز السياحية ببورسعيد

بالتعاون مع سلامة الغذاء.. تحرير عدد من المحاضر وإغلاق مخابز مخالفة للأوزان والأسعار والاشتراطات الصحية
بالتعاون مع سلامة الغذاء.. تحرير عدد من المحاضر وإغلاق مخابز مخالفة للأوزان والأسعار والاشتراطات الصحية
محمد الغزاوى

شهدت مختلف الإدارات التموينية بمحافظة بورسعيد حملات رقابية موسعة استهدفت المخابز السياحية، بالتنسيق والتعاون المشترك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من الالتزام بالتوجيه الوزاري رقم ٥ لسنة ٢٠٢٦ الخاص بأوزان وأسعار رغيف الخبز السياحي، ومتابعة اشتراطات السلامة والشهادات الصحية وإعلان الأسعار.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد؛ وبناءً على تعليمات الأستاذ محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة أماني مسعد صقر، وكيل المديرية

  نتائج التحركات الرقابية بـ ٥ إدارات تموينية:

 إدارة الرقابة التموينية 
 

المحاضر المحررة 


3 محاضر نقص أوزان.
3 محاضر عدم إعلان أسعار.
محضرين 2 عدم وجود شهادات صحية للعاملين.

إدارة تموين بورفؤاد بالاشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء

المحاضر والإجراءات:
 

محضر غلق لمخبز لعدم استيفاء الاشتراطات.
محضرين2 عدم وجود شهادات صحية.
محضر عدم إعلان عن الأسعار.

 إدارة تموين وسط بورسعيد


المحاضر المحررة

 7 محاضر لعدم الالتزام ببنود التوجيه الوزاري رقم ٥ لسنة ٢٠٢٦ الخاص بأوزان وأسعار الخبز السياحي.

 إدارة تموين غرب بورسعيد


المحاضر والمخالفات:
 

محضر غش في أوزان الخبز السياحي طبقًا للقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤.

محضر عدم إعلان عن أسعار وأوزان الخبز السياحي.
تقرير إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات.

 إدارتا تموين الضواحي وشرق بورسعيد
 

المحاضر المحررة:
 

3 محاضر عدم إعلان أسعار.
محضر عدم وجود شهادات صحية تثبت خلو العاملين من الأمراض.

واكدت المديرية على أهمية معرفة السعر والوزن المعلن قبل الشراء، باعتبارها معلومات أساسية من حق المستهلك، وضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات فورًا.

حيث شددت مديرية التموين على أن التوجيهات الوزارية قواعد واجبة التنفيذ، وأن المخابز السياحية تخضع للرقابة الدورية الصارمة دون تهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات تجارية أو صحية.

بورسعيد محافظة بورسعيد التموين والتجارة الداخلية تموين بورسعيد سلامة الغذاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

قطع المياه ..صورة تعبيرية

مياه القاهرة: قطع المياه عن 9 مناطق بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي

نتيجة قرعة الحج السياحي

ظهرت الآن نتيجة قرعة الحج السياحي بالرقم القومي

ترشيحاتنا

الأزهر الشريف

أمين البحوث الإسلاميَّة: واعظ الأزهر شريك أساسي في بناء الوعي

الصلاة بالحذاء

هل يجوز دخول المسجد بالحذاء لذوي الاحتياجات؟.. أمين الفتوى يجيب

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية

جائزة زايد للأخوّة الإنسانية تعلن تشكيل لجنة التحكيم لعام 2027

بالصور

أبرزها الملابس ورش هذه المادة .. طرق غير متوقعة للوقاية من حمى الضنك

حمى الضنك
حمى الضنك
حمى الضنك

يعالج أمراض خطيرة.. ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟
ماذا يحدث لك عند تناول الجمبرى؟

خطوة بخطوة.. طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

خلل في الأبواب يهدد بخطر احتباس الركاب.. استدعاء 329 سيارة بيجو في السعودية

بيجو 5008
بيجو 5008
بيجو 5008

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد