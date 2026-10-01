نهاية مختلفة.. ميسي يودّع الأرجنتين في ليلة تاريخية

تقترب مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده من نهايتها، لكن وداع قائد التانجو يبدو مختلفًا عن نهايات العديد من نجوم كرة القدم، بعدما تمكن من تحقيق معظم الألقاب الكبرى التي حلم بها طوال مسيرته الدولية.

ونجح ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، بعدما حقق حلمه الأكبر في البطولة التي أقيمت في قطر، كما حصد لقب كوبا أمريكا مرتين، ليضع اسمه ضمن أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة الأرجنتينية والعالمية.

ومع وصوله إلى عامه التاسع والثلاثين، اتخذ ميسي قرارًا بإنهاء مشواره الدولي في توقيت يرى خلاله أنه لا يزال قادرًا على مساعدة منتخب بلاده وتقديم الإضافة داخل الملعب، بدلًا من الانتظار حتى يصل إلى مرحلة يشعر فيها بأنه لم يعد قادرًا على الظهور بالمستوى الذي يريده مع التانجو.

ويأتي القرار بعد أكثر من عقدين عاش خلالها ميسي واحدة من أطول وأهم المسيرات مع منتخب الأرجنتين، شهدت العديد من اللحظات الصعبة والنجاحات التاريخية، قبل أن يحقق في النهاية أبرز أحلامه بالتتويج بكأس العالم.

مباراة وداع ميسي في الأرجنتين

ويستعد النجم الأرجنتيني لخوض مباراة وداعه أمام جماهير بلاده، في ليلة ينتظر أن تشهد أجواء احتفالية وتكريمًا خاصًا لمسيرته الطويلة بقميص المنتخب.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع بنين يوم 6 أكتوبر 2026، على ملعب مونومنتال في العاصمة بوينس آيرس، في الظهور الأخير لميسي بقميص منتخب بلاده، وفقًا لما تم الإعلان عنه.

وكان ميسي قد أعلن رسميًا في 31 أغسطس الماضي اعتزاله اللعب الدولي، ليضع حدًا لمسيرة استمرت لأكثر من 20 عامًا مع الأرجنتين، توج خلالها بكأس العالم وكوبا أمريكا مرتين.