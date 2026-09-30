لن يكون هناك ميسي آخر.. فيليبي يتغزل في أسطورة الأرجنتين: استمتعوا بهذه اللحظة

وجه البرازيلي فيليبي ميلو، لاعب منتخب البرازيل السابق، رسالة إلى الجماهير الأرجنتينية بشأن اقتراب نهاية مسيرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدًا أن كرة القدم لن تشهد لاعبًا آخر مثله.

وقال فيليبي ميلو في تصريحات إعلامية، ردًا على سؤال حول ما يمكن توجيهه للأرجنتينيين بسبب اعتزال ميسي: "الأمر سهل للغاية، استمتعوا، استمتعوا بهذه اللحظة إلى أقصى حد، لأنه لن يكون هناك ميسي آخر".

وأضاف: "قد يأتي لاعب آخر يكون ظاهرة، ولكن مثل ميسي لن يكون هناك أحد، لذلك استمتعوا، استمتعوا كثيرًا".

وأشاد ميلو بمكانة ميسي الاستثنائية في تاريخ كرة القدم، داعيًا الجماهير الأرجنتينية إلى الاستمتاع بما تبقى من مسيرة قائد منتخب بلادها، في ظل اقتراب نهاية مشواره الكروي.

ويعد ميسي أحد أبرز نجوم كرة القدم على مر التاريخ، بعدما حقق العديد من الألقاب والإنجازات على مدار مسيرته، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين، إلى جانب مسيرة حافلة بالألقاب الفردية والجماعية مع الأندية والمنتخب.