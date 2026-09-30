ميسي يتصدر قائمة أبرز مسددي الركلات الحرة في 2026

باتت الركلات الحرة من أبرز الأسلحة الهجومية في كرة القدم الحديثة، في ظل تقارب المستويات بين الفرق، ما جعل اللاعبين المتخصصين فيها أكثر تأثيرًا وحسمًا.

وبحسب شبكة «Planet Football»، يتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أبرز منفذي الركلات الحرة، بعدما سجل 76 هدفًا من كرات ثابتة مباشرة خلال مسيرته، ليقترب من الرقم القياسي للبرازيلي مارسيلينيو كاريوكا.

مسددو الركلات الحرة

ويبرز أيضًا المجري دومينيك سوبوسلاي بفضل قوة تسديداته وابتكاره في تنفيذ الركلات، إلى جانب البرتغالي برونو فرنانديز الذي سجل 13 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

كما يحافظ البرازيلي هالك على مكانته بين المتخصصين بفضل تسديداته القوية، بينما تألق الألماني أنطون ستاش مع ليدز يونايتد بتسجيله ثلاث ركلات حرة مباشرة في موسم واحد.

وتضم القائمة كذلك ترينت ألكسندر أرنولد، المعروف بقدرته على تنفيذ الكرات الثابتة، وديكلان رايس الذي أضاف الركلات الحرة إلى أسلحته الهجومية مع أرسنال، مسجلًا هدفين من ركلات مباشرة.