مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تردد من مزاعم حول تحمل مصر مبلغ 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز "إنرجوس وينتر"، والتي تعرضت لحادث سابق بميناء دمياط.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت بأن ما تم نشره وتداوله بشأن تحمل مصر مبلغ 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز "إنرجوس وينتر" بميناء دمياط، مفبرك ومضلل وغير صحيح.

عدم صدور أي تصريحات من جانب مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تتضمن هذه المعلومات

وشددت الوزارة على عدم صدور أي تصريحات من جانب مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تتضمن هذه المعلومات، وأن ما نُسب إلى مصدر مسؤول بالشركة من تصريحات في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكدت الوزارة أن نشر هذه المعلومات المغلوطة ونسبتها زورًا إلى مسؤولي شركة "إيجاس" من شأنه إثارة البلبلة عبر تداول بيانات غير صحيحة، مؤكدةً احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه كل من قام بنشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات أو نسب تصريحات كاذبة إلى مسؤولي الشركة.

ويهيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.