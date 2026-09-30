قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الأمريكية: انتهاء عملية العزم الصلب في العراق والانتقال إلى مرحلة أمنية بقيادة عراقية
آمال ماهر لـ «صدى البلد»: متحمسة للقاء الجمهور في مهرجان الموسيقى العربية.. خاص
تأجيل محاكمة 117 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان لـ 26 ديسمبر
سماع الشهود يؤجل محاكمة 62 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية لـ 30 ديسمبر
برلماني: توجيهات الرئيس تعزز وعي المصريين وتحمي تماسك الدولة في مواجهة التحديات
وزير الخارجية اللبناني: لا استقرار في لبنان مع وجود سلاح خارج سلطة الدولة
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
طلع 15 جنيه.. أسعار الذهب في الصاغة الآن
وزارة النقل الإسرائيلية: تحقيق مشترك مع المؤسسة الأمنية بشأن واقعة فلاي دبي
بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا
الملاح بديلا لرأفت.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام تونس في تصفيات شمال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجلس الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر

الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
الوزراء ينفي صحة تحمل مصر تكلفة إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر
كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تردد من مزاعم حول تحمل مصر مبلغ 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز "إنرجوس وينتر"، والتي تعرضت لحادث سابق بميناء دمياط.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت بأن ما تم نشره وتداوله بشأن تحمل مصر مبلغ 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز "إنرجوس وينتر" بميناء دمياط، مفبرك ومضلل وغير صحيح.

عدم صدور أي تصريحات من جانب مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تتضمن هذه المعلومات

وشددت الوزارة على عدم صدور أي تصريحات من جانب مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تتضمن هذه المعلومات، وأن ما نُسب إلى مصدر مسؤول بالشركة من تصريحات في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.


وأكدت الوزارة أن نشر هذه المعلومات المغلوطة ونسبتها زورًا إلى مسؤولي شركة "إيجاس" من شأنه إثارة البلبلة عبر تداول بيانات غير صحيحة، مؤكدةً احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه كل من قام بنشر أو إعادة نشر هذه الادعاءات أو نسب تصريحات كاذبة إلى مسؤولي الشركة.

ويهيب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

المعلومات المغلوطة مجلس الوزراء التواصل الاجتماعي تحمل مصر مبلغ 50 مليون دولار إصلاح سفينة التغييز إنرجوس وينتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد كثرة الشكاوى من صعوبته|بشرى سارة من التعليم بشأن منهج رياضيات 3 ابتدائي

ارشيفي

شجار في قمرة القيادة وراء حادث طائرة الإمارات المتجهة لتل أبيب

مجلس النواب

7 حالات تستدعي انعقاد مجلس النواب في جلسة طارئة .. تعرّف عليها

وزارة الداخلية

شباك واحد وإلغاء الطفاية وشنطة الإسعافات.. الداخلية تعلن تسير إجراءات تراخيص السيارات

ارشيفي

عُماني.. قناة عبرية تكشف هوية مساعد الطيار المتهم بمحاولة إسقاط "فلاي دبي"

الدكتور مصطفى مدبولي

تراجع الأسعار.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

ترشيحاتنا

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

بالصور

إيران تفرض يوما أسبوعيا بلا سيارات على موظفي الحكومة لترشيد الوقود

إيران
إيران
إيران

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة
مسقعة البطاطس الاقتصادية من غير لحمة

مفيش راجل بيعيط.. وثائقي مصري يقترب من هشاشة حراس الملاهي ولاعبي كمال الأجسام

مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط
مفيش راجل بيعيط

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس
مايان السيد تثير الجدل فى أسبوع الموضة بباريس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

المزيد