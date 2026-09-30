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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
تقرير أخبار البلد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على 9 قرارات جديدة.

وجاءت القرارات كالآتي:
 

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن وقف العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والخاص بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع لكافة العاملين بالمنشآت والجهات التي نص عليها القرار.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتنظيم برنامج تنمية المواهب القيادية.

ونص مشروع القرار على أن برنامج تنمية المواهب القيادية، الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، يستهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك القدرات والجدارات القيادية والإدارية اللازمة لشغل الوظائف القيادية من مستوى مدير عام بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأجاز مشروع القرار للسلطة المختصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة ترشيح أي من موظفيها للالتحاق بالبرنامج، ممن تتوافر في شأنهم الكفاءة والجدارة، والتميز في الأداء، والسمات والقدرات القيادية، بشرط أن يكونوا من شاغلي وظائف المجموعة التخصصية بالمستوي الوظيفي الثاني (أ) على الأقل، أو الدرجة الثانية بأقدمية أربع سنوات على الأقل، وألا تقل تقارير تقويم أدائهم عن مرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترشيح للالتحاق بالبرنامج.

ويجوز لموظفي الوحدة ممن لم يتم ترشيحهم من السلطة المختصة، وتوافرت في شأنهم القواعد والشروط المنصوص عليها، التقدم للالتحاق بالبرنامج، كما يجوز لغير موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة التقدم للالتحاق بالبرنامج، بشرط الا تقل سن المتقدم عن 35 عامًا في تاريخ التقدم، والا تقل مدة خبرته الكلية عن 12 عامًا.

وبين مشروع القرار إجراءات وخطوات الالتحاق ببرنامج تنمية المواهب القيادية، الذي تتولي الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب تنفيذه.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات بضم عدد من الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة؛ في الحروب السابقة، وخلال العمليات الخاصة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

4. وافق مجلس الوزراء على تعاقد المجلس الأعلى للآثار لتنفيذ عملية درء الخطورة لمسجد المتولي "الطرينى الكبير" بالمحلة الكبرى، محافظة الغربية.

5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد جامعة دمنهور لتنفيذ الأعمال المستجدة لمشروع إنشاء مبني كلية الطب والمستشفى الجامعي، وذلك وفقا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يسهم في استكمال أعمال هذا المشروع المهم، باعتباره أحد المشروعات القومية التي تخدم القطاع التعليمي / الطبي بمحافظة البحيرة.

6. وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية" بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف في مساحة 14756,25 متر مربع لصالح شركة مطاحن شرق الدلتا (إحدى شركات الدولة التي تقوم بأعمال توفير سلع استراتيجية)، وذلك من المساحة الإجمالية المقام عليها مجمع المطاحن بحي الضواحي بمدينة بورسعيد.

7. وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية" بشأن طلب محافظة الشرقية تجديد التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع مع شركة "مصر للطيران" للخطوط الجوية، للانتفاع بمقر الشركة المملوك للمحافظة، الكائن بشارع الجلاء، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء على مواطني المحافظة، ويوفر المزيد من الجهد والمشقة التي من الممكن أن يعانيها المواطنون فيما يتعلق بإنهاء إجراءات حجز واستخراج تذاكر السفر على خطوط الشركة الوطنية، فضلا عن أن جميع موظفي مقر الشركة بالزقازيق من أبناء المحافظة.

8. وافق مجلس الوزراء على نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية" بشأن طلب محافظة القاهرة (الجهاز التنفيذي لسوق العبور)، بشأن التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 12 ثلاجة تبريد بسوق العبور لصالح احدى الشركات المتخصصة في الاستيراد والتصدير، وذلك لمدة 10 سنوات.

9. وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان، وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة لكل من مستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية، ومستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية، ومستشفى بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، وهو ما يأتي في إطار المساعي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري، والارتقاء بمختلف جوانب المنظومة الصحية.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 9 قرارات جديدة تعاقد جامعة دمنهور المجلس الأعلى للآثار الشهداء والمصابين تنمية المواهب القيادية

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