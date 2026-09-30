بعثة منتخب مصر تصل القاهرة .. وانتظام اللاعبين في التدريبات غدًا

وصلت مساء اليوم الأربعاء، بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن إلى القاهرة قادمة من جنوب السودان في رحلة استغرقت 5 ساعات.

وجاء ذلك، بعد مباراة الأمس التي فاز بها الفراعنة بخماسية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2027.

راحة للاعبين

وقرّر الجهاز الفني لمنتخب مصر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم عقب الوصول للقاهرة، على أن ينتظموا في المعسكر ظهر غدًا الخميس، استعدادًا لودية جنوب إفريقيا المقرّرة التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وترّأس بعثة منتخب مصر في جنوب السودان، خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الأولى مع أنجولا بدون أهداف.