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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قرار جديد من حسام حسن بشأن مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، عقب العودة من جنوب السودان، على أن ينتظموا في المعسكر ظهر غد الخميس، استعداداً لودية جنوب أفريقيا المقرر لها، التاسعة مساء الأحد المقبل، بإستاد القاهرة الدولي.


 

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح في ترجمة أفضليته إلى خمسة أهداف، ليحقق انتصاره الأول في مشوار التصفيات ويرفع رصيده إلى 4 نقاط. 

منتخب مصر جنوب السودان امم افريقا حسام حسن اخبار الرياضة

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