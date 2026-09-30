شوبير يكشف كواليس حديثه مع إبراهيم حسن بشأن مؤتمرات حسام حسن

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن وجود متحدث إعلامي لمنتخب مصر أصبح أمرًا ضروريًا خلال الفترة الحالية، من أجل تنظيم التصريحات الإعلامية وترتيب الظهور الإعلامي للجهاز الفني للمنتخب.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «إمبارح جمعتني مكالمة جميلة مع إبراهيم حسن واتكلمنا كتير في كل حاجة، وقلت له يا كابتن إبراهيم، لازم متحدث إعلامي، ولازم حد يرتب التصريحات، وقلت له إن ده طبيعي وبيحصل في العالم كله».

وأضاف: «قالي يا كابتن شوبير، ده حسام عامل 14 مؤتمر صحفي في كأس العالم، قلت له هايل، جميل، كويس، بس كل وقت وليه الظروف بتاعته، فأتمنى إن ده يحصل».

وجاءت تصريحات شوبير عقب تحقيق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

منتخب مصر يتصدر المجموعة الثانية

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط بعد خوض مباراتين، ليحتل صدارة المجموعة الثانية مؤقتًا، في انتظار نتيجة مباراة أنجولا ومالاوي المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

وجاء ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا 2027 كالتالي:

- مصر: 4 نقاط.

- مالاوي: 3 نقاط.

- أنجولا: نقطة واحدة.

- جنوب السودان: دون نقاط.