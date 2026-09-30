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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب مصر تعود للقاهرة اليوم بعد خماسية جنوب السودان

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

تعود بعثة منتخب مصر للقاهرة اليوم  بعد الفوز على جنوب السودان، في جوبا بنتيجة خمس اهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

وقررا بعثة منتخب مصر العودة إلى القاهرة اليوم الأربعاء، بعد مباراة جنوب السودان بسبب إغلاق المطار في السادسة من مساء أمس.

في سياق اخر، أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن الفوز على منتخب جنوب السودان، يمثل خطوة مهمة في مشوار الفراعنة، مشيدًا بأداء اللاعبين والجهاز الفني، ومؤكدًا أن الهدف هو التأهل كأول المجموعة.

وقال إبراهيم حسن في تصريحات: «مبروك للاعبين والجهاز الفني والجماهير المصرية، المنتخب يدخل خطوة بخطوة على المباريات المهمة والحاسمة في تصفيات إفريقيا وكأس العالم

وأضاف: «معنا مدير فني كبير جدًا يستطيع أن يعمل في كل الأجواء، ويقرأ كل مباراة بشكل جيد ويعرف قدرات لاعبيه، نعمل منذ 3 سنوات، واللاعبون يعملون بشكل جيد وتحت أي ظروف، وهدفنا أن نتأهل كأول مجموعة».

وتابع مدير منتخب مصر: «التركيز كان واضحًا على كل اللاعبين، وأقول للجماهير المصرية لا تخافوا، نعدهم أن المقبل سيكون أفضل ومعكم رجال، ولا يوجد أحد في الجهاز الفني لديه ضغينة لأي شخص، أي لاعب سيكون مفيدًا لمصر سيكون متواجدًا».

وتحدّث إبراهيم حسن عن الظروف المناخية خلال المباراة، قائلًا: «المباراة مقامة في درجة حرارة عالية، أكثر من لاعب مثل إمام عاشور جزمتهم ساحت، الشمس مع درجة الحرارة عالية جدًا».

منتخب مصر جنوب السودان كأس أمم أفريقيا بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 حسام حسن

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