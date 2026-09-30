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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 4045 لتر سولار داخل سيارة فنطاس في أسوان.. والتحفظ على السيارة والمتهم

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

قامت مديرية التموين بأسوان، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، بالتعاون مع الجهات المختصة، بضبط سيارة فنطاس بيضاء اللون محمل عليها تانك، أثناء قيامها بتعبئة كمية قدرها 4045 لتراً من السولار بإحدى محطات الوقود.

ويأتى ذلك فى ضوء التعليمات المشددة والمستمرة من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بشأن إحكام الرقابة والسيطرة على تداول المواد البترولية، والتصدى لأى مخالفات تتعلق بتداولها أو التصرف فيها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة.

ضبط السيارة والتحفظ على المتهمين والمضبوطات

وتم على الفور التحفظ على السيارة والمتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

تكثيف الرقابة على تداول المواد البترولية

وتواصل محافظة أسوان بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية ، جهودها الرقابية والتفتيشية على محطات الوقود ومنافذ تداول المواد البترولية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتصدى لأى محاولات للتلاعب أو الإتجار غير المشروع فى المواد البترولية.

تؤكد المحافظة إستمرار الحملات الرقابية المكثفة على مختلف الأنشطة والمنشآت المتعلقة بتداول المواد البترولية، وإتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أى مخالفات يتم رصدها بما يسهم فى إحكام السيطرة على الأسواق والحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين ، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

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