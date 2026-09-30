قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النفط يعود للصعود بعد تعثر مفاوضات حرب إيران .. برنت يتجاوز 103 دولارات
أحمد السيد: يجب دعم حمزة عبدالكريم .. والأهلي قد يتعاقد مع حسام عبدالمجيد
صعود قوي في أسعار الدواجن بالأسواق .. وهذا ثمن الفراخ البيضاء
الاتحاد الأوروبي يُحذّر من «شتاء صعب» بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
الرياض تنفي عقد أي لقاء بين مسئولين سعوديين وإسرائيليين
وزير الدفاع الباكستاني: سنستخدم أي وسيلة متاحة لحماية المملكة العربية السعودية
وليد صلاح عبداللطيف: حسام حسن لازم ياخد باله من تصريحاته.. وحمزة عبدالكريم أصبح مشروع برشلونة
«سياسة هتدّيني كام» .. عبد الواحد السيد: لن أستغرب حال انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي
انفجارات تهز كييف .. روسيا تشن هجوماً باليستياً مُباغتاً بعد إطلاق 100 مسيّرة في 24 ساعة
«الألسنة سكتت دلوقت» .. «شبانة»: حمزة عبدالكريم أحد اكتشافات حسام حسن
كيف نتخلص من جلد الوزة نهائيا؟.. يصيب 40% من البالغين
كيفية صلاة قيام الليل بالتفصيل والدعاء .. احرص على دأب الصالحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار أسوان: مشاركة بالبرنامج التدريبي للتنمية الاقتصادية المحلية.. وتكثيف جهود النظافة بنصر النوبة.. وتطهير لمطابق الصرف

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها …

 نائب محافظ أسوان: التدريب يرفع كفاءة الكوادر المحلية ويدعم جودة التخطيط الاستثمارى
أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن المحافظة تولى اهتماماً ملحوظاً بملف الاستثمار، وتسعى جاهدة إلى جذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات والثروات التعدينية والمحجرية والسياحية والصناعية والزراعية التى تتمتع بها عاصمة الاقتصاد الأفريقى، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المحلى وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بمنظومة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040.

وفى هذا الإطار، شارك أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، فى فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى للتنمية الاقتصادية المحلية والترويج للفرص الاستثمارية، وذلك ضمن خطة مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والبيئة فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، مع التركيز على محافظات الصعيد، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.

جهود متنوعة 

محافظ أسوان يوجه بتكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات .. ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز نصر النوبة
 

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، برئاسة محمد عبد العزيز، بتكثيف جهودها فى مجال النظافة العامة ورفع المخلفات ، بالتوازى مع متابعة المشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وذلك فى إطار جهود المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم .
ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات أولاً بأول ، بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى وخلق بيئة نظيفة وآمنة بمختلف أنحاء المحافظة .

محافظ أسوان: تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى
قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، برئاسة المهندس رفعت إسماعيل، وبمتابعة المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة، بتنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحى بمنطقة الميستود بالكرور ، فضلاً عن تطهير الشبكات بشارع المحجر خلف منطقة المسلة ، وكذا تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بمنطقة كلح الكرنك بمركز إدفو، بالشارع العمومى بداية من أمام محطة الكرنك وحتى المعهد الأزهرى ، وذلك لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل المتابعة المستمرة والتفاعل المباشر من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية، وخاصة المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تواصل الجهات المعنية جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بمختلف المناطق السكنية .

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر2026

بقرار رئيس الوزراء.. إجازة 6 أكتوبر 3 أيام رسميا للموظفين

منتخب مصر

تصفيات أمم أفريقيا.. ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد فوز الفراعنة على جنوب السودان بخماسية

منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة أمام جنوب أفريقيا

مجلس النواب

إخطار أعضاء مجلس النواب بعقد جلسة طارئة غدا الأربعاء

هيدي كرم

«ما يهمش حد واحنا عيلة مختلطة ».. هيدي كرم ترفض الإجابة عن سؤال ديانتها

السيسي

الرئيس السيسي يوجه بترشيد تكاليف تراخيص السيارات ويشدد على حسن معاملة المواطنين أثناء تقديم الخدمات

الخبز

بقرار من وزير التموين.. أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو

الطفل

خرج ولم يعد منذ 3 أيام.. والد طالب في سوهاج يناشد المواطنين المساعدة في العثور عليه

ترشيحاتنا

طياران بالبحرية الأمريكية يقفزان من طائرتهما أثناء هبوطها على حاملة طائرات

طياران بالبحرية الأمريكية يقفزان من طائرتهما أثناء هبوطها على حاملة طائرات

صورة أرشيفية

نيويورك تايمز: المحكمة العليا الأمريكية تسمح مؤقتًا بترحيل مهاجرين إلى دول ثالثة

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي

إيران: أبلغنا واشنطن شروطنا.. وترامب عاجز عن اتخاذ القرار

بالصور

بلمسات ذهبية .. سيرين عبدالنور تتألق ببدلة أنيقة سوداء | صور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

كيف نتخلص من جلد الوزة نهائيا؟.. يصيب 40% من البالغين

ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟
ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟
ما هو التقرن الشعري أو جلد الوزة؟

طريقة عمل الفراخ البلدي بحشوة الأرز والكبد والقوانص .. بلمسة نوبية

طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز
طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز
طريقة عمل الفراخ البلدي المحشية بالأرز

فريق مصري دولي يحصد المركز الأول وجائزة الجمهور في تحدّي الابتكار المفتوح بالدنمارك

مشاركة شباب من مصر والدنمارك في تحدي الابتكار
مشاركة شباب من مصر والدنمارك في تحدي الابتكار
مشاركة شباب من مصر والدنمارك في تحدي الابتكار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل الدولة والمجتمع 2

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سجن المسميات والشهادات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا نخاف من الشخص الذي نشعر معه بالأمان؟

المزيد