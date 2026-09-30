أخبار أسوان: مشاركة بالبرنامج التدريبي للتنمية الاقتصادية المحلية.. وتكثيف جهود النظافة بنصر النوبة.. وتطهير لمطابق الصرف

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها …

نائب محافظ أسوان: التدريب يرفع كفاءة الكوادر المحلية ويدعم جودة التخطيط الاستثمارى

أكد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، أن المحافظة تولى اهتماماً ملحوظاً بملف الاستثمار، وتسعى جاهدة إلى جذب المزيد من الفرص الاستثمارية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات والثروات التعدينية والمحجرية والسياحية والصناعية والزراعية التى تتمتع بها عاصمة الاقتصاد الأفريقى، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المحلى وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

يأتى ذلك فى ضوء جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بمنظومة الاستثمار وتعزيز التنمية الاقتصادية، ووفقاً لمستهدفات رؤية أسوان 2040.

وفى هذا الإطار، شارك أسامة رزق داود، نائب محافظ أسوان، فى فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبى للتنمية الاقتصادية المحلية والترويج للفرص الاستثمارية، وذلك ضمن خطة مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية والبيئة فى مجالات اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة، مع التركيز على محافظات الصعيد، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.

جهود متنوعة

محافظ أسوان يوجه بتكثيف جهود النظافة ورفع المخلفات .. ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز نصر النوبة



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، برئاسة محمد عبد العزيز، بتكثيف جهودها فى مجال النظافة العامة ورفع المخلفات ، بالتوازى مع متابعة المشروعات الجارية داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " ، وذلك فى إطار جهود المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات ، وتفريغ الصناديق والحاويات أولاً بأول ، بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى وخلق بيئة نظيفة وآمنة بمختلف أنحاء المحافظة .

محافظ أسوان: تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، برئاسة المهندس رفعت إسماعيل، وبمتابعة المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحى بالشركة، بتنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحى بمنطقة الميستود بالكرور ، فضلاً عن تطهير الشبكات بشارع المحجر خلف منطقة المسلة ، وكذا تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بمنطقة كلح الكرنك بمركز إدفو، بالشارع العمومى بداية من أمام محطة الكرنك وحتى المعهد الأزهرى ، وذلك لرفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .

ويأتى ذلك فى ظل المتابعة المستمرة والتفاعل المباشر من المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مع الشكاوى والمطالب الجماهيرية، وخاصة المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، تواصل الجهات المعنية جهودها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحى بمختلف المناطق السكنية .