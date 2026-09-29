حبس دجال بالإسكندرية بتهمة النصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني

قررت جهات التحقيق حبس شخص له معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على العلاج الروحاني وممارسة أعمال الدجل والشعوذة في الإسكندرية.

تفاصيل ضبط المتهم

وكشفت التحريات أن المتهم كان يروج لنشاطه عبر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشر مقاطع فيديو أثناء ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العطارين، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم، أقر بممارسة أعمال الدجل والشعوذة وتصوير مقاطع فيديو ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات وأصدرت قرارها المتقدم.

