ارتفاع ضحايا الثأر في المعابدة إلى 4 قتلى ومصابين بأسيوط

ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية المعابدة ل 4 قتلى ومصابين على خلفية خصومة ثأرية قديمة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بقرية المعابدة بمركز أبنوب مما أسفر عن وقوع قتلى ومصابين.

على الفور انتقلت المباحث الجنائية والإسعاف إلى موقع البلاغ تبين مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين تجدد خصومة ثأرية نتج عنها مقتل 4 أشخاص وأصابه أثنين آخرين.

وتكثف الأجهزة الأمنية بأسيوط جهودها لملاحقة أطراف الاشتباكات وفرض السيطرة بالمنطقة مع فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات مره أخرى.