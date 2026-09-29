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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط 18 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بأبنوب

ضبط 18 جوال دقيق بلدي مدعم قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء خلال حملة تموينية مكبرة بأبنوب
ضبط 18 جوال دقيق بلدي مدعم قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء خلال حملة تموينية مكبرة بأبنوب
إيهاب عمر

شدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتصدي بحسم لمحاولات الاتجار في السلع المدعمة أو إعادة بيعها بطرق غير قانونية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية بحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح المحافظ ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، نفذت حملة تموينية ورقابية بالتنسيق مع إدارة التموين، بقيادة محمد عبد التواب مسؤول التفتيش بالرقابة التموينية، وبمشاركة أحمد أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم، حيث استهدفت الحملة المرور والتفتيش على المنشآت والمخابز ومتابعة مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة.

ضبط 18 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم

وأشار اللواء محمد علوان، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 18 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم، زنة 50 كيلوجرامًا للجوال، بإجمالي 900 كيلوجرام، بأحد المخازن بمدينة أبنوب، وذلك قبل إعادة بيعها في السوق السوداء بغرض التربح والاتجار، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.

ووجه المحافظ ، باستمرار تكثيف الحملات المفاجئة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمختلف أنحاء المحافظة، والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لضبط المخالفات التموينية والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة أو الاتجار بها، مؤكدًا أهمية استمرار الرقابة الميدانية لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق.

أسيوط تكثيف الحملات التموينية الرقابية على الأسواق المخابز أخبار أسيوط أخبار المحافظات

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