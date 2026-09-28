محافظ أسيوط يتابع جاهزية مخرات السيول في أبوتيج استعدادا لموسم الأمطار| صور

شدد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار أعمال المتابعة الميدانية لمخرات السيول بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتأكد من جاهزيتها وكفاءتها لاستقبال وتصريف مياه الأمطار، ضمن خطة المحافظة للاستعداد المبكر لموسم الأمطار، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأوضح المحافظ أن رئاسة مركز ومدينة أبوتيج برئاسة المهندسة هالة نصير رئيس المركز، جولة ميدانية لمراجعة جاهزية مخرات السيول بنطاق قريتي البلايزة وأبو خرص، والوقوف على حالتها ومدى استعدادها لاستيعاب وتصريف المياه، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على كفاءتها، وذلك بحضور مدير إدارة الأزمات والكوارث برئاسة المركز ورئيس الوحدة المحلية بقرية الزرابي.

وأكد أن المحافظة تعمل وفق خطة متكاملة للاستعداد لموسم الأمطار، تتضمن تكثيف المرور الميداني على مخرات السيول ومواقع تجمعات المياه، ومراجعة كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي تجمعات أو طوارئ قد تحدث، بما يضمن سرعة التدخل وتقليل أي آثار محتملة.

ووجه محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار أعمال المتابعة والمرور الدوري على مخرات السيول، وإزالة أي معوقات قد تؤثر على مسار المياه، مع التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وإدارة الأزمات والكوارث والجهات المعنية، ورفع درجة الاستعداد خلال موسم الأمطار، مؤكدًا أن المحافظة تولي ملف الاستعداد والسيطرة على مخاطر السيول أهمية كبيرة حفاظًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.