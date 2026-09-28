قرار عاجل.. تجديد حبس عاطل متهم بإنهاء حياة زوجته خنقا في طنطا 15 يوما

قرر قاض المعارضات بمحكمة أول طنطا اليوم تجديد حبس عاطل متهم بإنهاء حياة زوجته خنقا إثر خلافات أسرية بسبب تلف ريموت كنترول خاص بدراجته النارية بمنطقة سيجر 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين ورود تقرير الطب الشرعي وسماع أقوال شهود عيان وأسرة المجني عليها .

قرار قضائي عاجل

كان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة مصرع سيدة علي يد زوجها خنقا لخلافات أسرية داخل عش الزوجية بمنطقة سيجر بطنطا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك جهات التحقيق



ووجهت نيابة أول طنطا بحبس الزوج المتهم "م.ن"32 سنة 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

كان ضباط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنوا من إلقاء القبض عاطل بتهمه إنهاء حياته زوجته خنقا إثر خلافات أسرية بسبب لعب أطفالهما بريموت الموتوسيكل بمنطقة سيجر بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

ووجهت النيابة العامة في قرارها بفتح باب التحقيق مع الزوج و التصريح بدفن الزوجه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقت الاجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من أسرة الزوجة بالعثور علي ابنتهم "هدير .م"26 سنة جثة هامدة داخل مسكن الزوجية بمنطقة سيجر بطنطا .

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

فريق بحث جنائي

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا برئاسة الرائد أحمد الكفراوي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الزوج المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

عرض المتهم علي جهات التحقيق

تم اقتياد الزوج المتهم لعرضه على جهات التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.