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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات على مخابز محلة مرحوم ومركز طنطا

حملات رقابية بالغربية
حملات رقابية بالغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز، ومتابعة انتظام العمل والتأكد من إنتاج الخبز المدعم وفقًا للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات التي استهدفت مخابز قرية محلة مرحوم بمركز طنطا عن تحرير 16 محضرًا، شملت 7 محاضر تموينية تنوعت بين نقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود سجل، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، إلى جانب 9 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، فيما أسفرت الحملات التموينية بإدارة مركز طنطا عن تحرير 10 محاضر، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 26 محضرًا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتواصل الأجهزة المعنية حملاتها التفتيشية على المخابز للتأكد من انتظام العمل، ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم رصدها.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات محاضر مخالفات متنوعة

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