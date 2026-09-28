الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن منجم السكري.. فيديو

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن عن منجم السكري، وذلك خلال افتتاح منتدي مصر للتعدين 2026.

أكد ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة «أنجلو جولد أشانتي»، أننا نعبر عن اعتزازنا بهذه الشراكة، معربًا عن سعادته بالحديث في المنتدى، وموجهًا تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على قيادته الحكيمة، خاصة في القطاع الاستثماري.

وأشاد رئيس شركة «أنجلو جولد أشانتي» بما يتم في مصر بقطاع التعدين والتنمية الصناعية، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يعبر عن طموحات مصر في قطاع التعدين.

وتابع رئيس شركة «أنجلو جولد أشانتي» أن منجم السكري يظل دليلًا حيًا على الثروات الكبيرة الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى إلى تقديم استثمارات أكثر جودة في عالم يتسم بتنافسية شديدة.

وأوضح رئيس شركة «أنجلو جولد أشانتي» أن الدولة المصرية تعمل على وضع إطار متكامل لتطوير قطاع التعدين، وأن مصر أصبحت مفتوحة أمام الاستثمارات طويلة الأجل.

وكشف رئيس شركة «أنجلو جولد أشانتي» أن الحكومة المصرية تقدم دعمًا كاملًا للاستثمارات في مجال التعدين.

وأوضح أن منجم السكري يمثل دليلًا على الإمكانات الموجودة في مصر، مشيرًا إلى أن الصحراء الشرقية لم تُكتشف بالكامل، وأن ما يتم حاليًا يمثل فرصة ذهبية، مؤكدًا أن مصر لديها المزيد من فرص الاستثمار والاكتشافات المعدنية.

سنقوم بحملات استكشاف في منجم السكري الزيادة الإنتاج

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الاكتشافات للوصول إلى مناجم كبيرة، وضخ استثمارات طويلة الأجل بما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة، وسنقوم بحملات استكشاف في منجم السكري الزيادة الإنتاج.

كما أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن منجم السكري يمثل نموذجا حيا لما تحتويه مصر من ثروات معدنية واعدة.



وأضاف خلال كلمته بافتتاح منتدي مصر للتعدين 2026، أن 119 شركة تقدمت بعروض في مجال الاستثمار، وأن مصر وضعت إطارا تشريعيا يعزز قدرات الدولة في قطاع التعدين على أسس اقتصادية أكثر كفاءة.



وتابع وزير البترول، أننا نستهدف بالوصول إلى نصيب قطاع التعدين إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "مصر.. من ذهب الماضي إلى مستقبل التعدين" خلال افتتاح منتدي مصر للتعدين 2026.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال أعمال اِفتتاح منتدى مصر للتعدين بالحضور في النسخة الخامسة لمنتدى مصر للتعدين، مؤكداً التزام مصر بإنجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال سواء في مجال التعدين أو أي مجال آخر.



وتفقد الرئيس معرض مصر للتعدين، حيث تفضل بدايةً بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض، ثم تفقد أجنحة وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركات: كابيتال دريلنج، والسويدي إليكتريك، وأنجلو جولد أشانتي.



وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، افتتاح منتدى مصر للتعدين، حيث كان في استقبال سيادته لدى وصوله إلى مقر انعقاد المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وقام الرئيس بالتقاط صورة تذكارية مع المشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومات ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع التعدين، ثم تفقد سيادته جانباً من المعروضات التي يقدمها المتحف الجيولوجي، وذلك قبيل انطلاق فعاليات الافتتاح.