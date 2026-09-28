جائزة ترجمان.. الشارقة تحول الترجمة لمشروع حضاري يصل الشرق بالعالم

تضع جائزة الشارقة للترجمة «ترجمان» الترجمة في موقع يتجاوز نقل الكلمات بين اللغات، لتصبح أداة لبناء جسور المعرفة وتعزيز الحوار بين الثقافات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى فهم متبادل يواجه التعصب والانغلاق وسوء قراءة الآخر.

وانطلقت الجائزة بتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلاقًا من رؤية تعتبر الكتاب المترجم نافذة ضرورية لتعريف العالم بالمنجز الثقافي والفكري العربي والإسلامي، وفي الوقت نفسه إتاحة أبرز الإبداعات العالمية أمام القارئ العربي.

وتكتسب «ترجمان» خصوصيتها من كونها لا تكرّم المترجم وحده، بل تدعم المنظومة الكاملة لصناعة الكتاب، بما يشمل دور النشر العربية والأجنبية التي تتحمل مسؤولية اختيار الأعمال وترجمتها وإيصالها إلى جمهور جديد.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجائزة مليونًا وأربعمائة ألف درهم إماراتي، يحصل مترجم الكتاب الفائز منها على مائة ألف درهم، بينما يُخصص مليون وثلاثمائة ألف درهم لدور النشر العربية والأجنبية. وتحصل دار النشر الأجنبية صاحبة الترجمة على 70% من المبلغ، مقابل 30% للناشر العربي صاحب حقوق الطبعة الأولى.

وتعكس هذه الآلية إدراكًا بأن الترجمة الجادة تحتاج إلى تمويل وتحرير ومراجعة وتوزيع، ولا يمكن أن تعتمد على الجهد الفردي وحده. كما تمنح الناشرين حافزًا لاختيار أعمال عربية قادرة على المنافسة والحضور داخل الأسواق الثقافية العالمية.

ولا تتوقف أهمية الجائزة عند قيمتها المالية؛ فهي تعيد الاعتبار للمترجم باعتباره شريكًا في صناعة المعرفة، وتفتح أمام الأدب والفكر العربيين مسارات جديدة للوصول إلى قراء ينتمون إلى لغات وثقافات مختلفة.

ومن خلال «ترجمان»، تقدم الشارقة نموذجًا للقوة الناعمة التي لا تعتمد على الخطاب المباشر، بل تجعل الكتاب المترجم سفيرًا يحمل صورة أكثر عمقًا وتنوعًا عن الثقافة العربية، ويؤكد أن الحوار الحضاري يبدأ من كتاب جيد يجد من ينقله بأمانة إلى لغة أخرى.