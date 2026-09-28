في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

تعد فاكهة القشطة من الفواكه الاستوائية ذات القوام الكريمي والطعم الحلو، كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، من بينها الألياف وفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب عدد من مضادات الأكسدة.

فوائد فاكهة القشطة..

1-تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي القشطة على كمية جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على دعم حركة الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

2-تقوية المناعة

يعد فيتامين C الموجود في القشطة من العناصر الغذائية التي تدعم وظائف الجهاز المناعي، كما يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

3-غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي القشطة على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي في الجسم.

4-دعم صحة العين

تحتوي بعض أنواع القشطة، مثل الـCherimoya، على اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بالحفاظ على صحة العين.

5-المساعدة في الحفاظ على ضغط الدم

تحتوي القشطة على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن التي تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية.

ملحوظة مهمة: يجب إزالة بذور القشطة وعدم تناولها، إذ تشير المصادر الطبية إلى احتوائها على مركبات قد تكون سامة، كما تختلف خصائص القشطة بحسب النوع المقصود منها.