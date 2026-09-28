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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
رنا عصمت

تعد فاكهة القشطة من الفواكه الاستوائية ذات القوام الكريمي والطعم الحلو، كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، من بينها الألياف وفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب عدد من مضادات الأكسدة.

فوائد فاكهة القشطة..

 

1-تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي القشطة على كمية جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على دعم حركة الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

2-تقوية المناعة

يعد فيتامين C الموجود في القشطة من العناصر الغذائية التي تدعم وظائف الجهاز المناعي، كما يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. 

3-غنية بمضادات الأكسدة

تحتوي القشطة على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي في الجسم. 

4-دعم صحة العين

تحتوي بعض أنواع القشطة، مثل الـCherimoya، على اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بالحفاظ على صحة العين. 

5-المساعدة في الحفاظ على ضغط الدم

تحتوي القشطة على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن التي تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية.

ملحوظة مهمة: يجب إزالة بذور القشطة وعدم تناولها، إذ تشير المصادر الطبية إلى احتوائها على مركبات قد تكون سامة، كما تختلف خصائص القشطة بحسب النوع المقصود منها.

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