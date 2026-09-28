في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

تعد فاكهة القشطة من الفواكه الاستوائية ذات القوام الكريمي والطعم الحلو، كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، من بينها الألياف وفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، إلى جانب عدد من مضادات الأكسدة.
فوائد فاكهة القشطة..
1-تعزيز صحة الجهاز الهضمي
تحتوي القشطة على كمية جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على دعم حركة الأمعاء والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.
2-تقوية المناعة
يعد فيتامين C الموجود في القشطة من العناصر الغذائية التي تدعم وظائف الجهاز المناعي، كما يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد على حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.
3-غنية بمضادات الأكسدة
تحتوي القشطة على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، والتي تساعد على مقاومة الإجهاد التأكسدي في الجسم.
4-دعم صحة العين
تحتوي بعض أنواع القشطة، مثل الـCherimoya، على اللوتين، وهو أحد مضادات الأكسدة المرتبطة بالحفاظ على صحة العين.
5-المساعدة في الحفاظ على ضغط الدم
تحتوي القشطة على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن التي تلعب دورًا في تنظيم ضغط الدم ووظائف الأوعية الدموية.
ملحوظة مهمة: يجب إزالة بذور القشطة وعدم تناولها، إذ تشير المصادر الطبية إلى احتوائها على مركبات قد تكون سامة، كما تختلف خصائص القشطة بحسب النوع المقصود منها.