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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل يجب تناول قشر وبذور الجوافة؟ اعرف الفوائد وطريقة تناولها

الجوافة
الجوافة
ريهام قدري

تعد الجوافة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، ويحرص كثيرون على تناولها كاملة، بما في ذلك القشر والبذور، بينما يتساءل البعض عما إذا كان من الأفضل التخلص من هذه الأجزاء قبل تناولها.

هل يمكن تناول قشر الجوافة؟

يمكن تناول قشر الجوافة، فهو جزء صالح للأكل، كما يحتوي على مركبات نباتية وألياف غذائية. ويُفضل غسل الثمرة جيدًا تحت الماء الجاري قبل تناولها، خاصة إذا كان القشر سيؤكل.

وتزداد أهمية غسل الجوافة جيدًا للتخلص من الأتربة والملوثات الموجودة على سطحها، مع تجنب استخدام الصابون أو المنظفات على الفاكهة.

ماذا عن بذور الجوافة؟

بذور الجوافة أيضًا صالحة للأكل، ولا توجد حاجة للتخلص منها بالنسبة لمعظم الأشخاص. وتحتوي الجوافة وبذورها على الألياف ومكونات نباتية مختلفة، لكن البذور صلبة وقد تكون مزعجة لبعض الأشخاص عند المضغ.

ومن يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي أو يجد صعوبة في مضغ البذور يمكنه تناول الجوافة بطريقة أخرى، مثل ضربها في الخلاط ثم تصفيتها إذا كان ذلك أكثر راحة له.

هل تناول الجوافة كاملة أفضل؟

تناول الجوافة بقشرها وبذورها يمكن أن يوفر كمية جيدة من الألياف، لكن الأهم هو تناولها بصورة تناسب قدرة الشخص على الهضم والمضغ، مع غسلها جيدًا قبل الأكل.

كما تتميز الجوافة باحتوائها على نسبة مرتفعة من فيتامين C، إلى جانب الألياف ومجموعة من العناصر والمركبات النباتية المفيدة ضمن النظام الغذائي المتوازن.

هل بذور الجوافة تسبب مشكلات في القولون؟

لا يعني وجود البذور أنها ضارة بالقولون لدى الجميع، لكن الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي قد يلاحظون أن الأطعمة الغنية بالألياف أو البذور تزيد لديهم الانتفاخ أو عدم الراحة.

لذلك لا توجد قاعدة واحدة تلزم الجميع بإزالة بذور الجوافة، وإنما يمكن تحديد الطريقة الأنسب لتناولها وفق قدرة الجهاز الهضمي على تحملها.

 يمكن تناول الجوافة بقشرها وبذورها بعد غسلها جيدًا، ولا توجد ضرورة لإزالة هذه الأجزاء لدى الشخص الذي يتحملها. والأهم هو الاعتدال وتناول الفاكهة ضمن نظام غذائي متنوع ومتوازن.

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