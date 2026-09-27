خنقتها بإيشارب وأخفت جثمانها داخل شوال.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الطـ ـفلة «ملك ظريف» ضحية زوج عمها بأسيوط

شهد مركز ديروط بمحافظة أسيوط واقعة مأساوية بعد العثور على جثة الطفلة «ملك ظريف» داخل جوال ملقى بالقرب من نفق القرشية، وذلك بعد يومين من اختفائها وتكثيف الأهالي وأجهزة الأمن جهود البحث عنها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمة بارتكاب الجريمة خلال ساعات من العثور على جثمان الطفلة، وتبين من التحريات أن زوجة شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة، بدافع سرقة قرطها الذهبي، بسبب مرورها بضائقة مالية.

تفاصيل اختفاء الطفلة ملك في ديروط

بدأت تفاصيل الواقعة في نهاية الأسبوع الماضي، عندما تداولت أسرة الطفلة استغاثات عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد تغيب «ملك ظريف» عن منزل أسرتها بقرية «النهايا» التابعة لمركز ديروط.

وعلى مدار يومين، شارك الأهالي في عمليات البحث عن الطفلة، أملاً في العثور عليها وإعادتها إلى أسرتها، إلا أن جهود البحث لم تسفر عن أي نتيجة حتى ورود البلاغ بالعثور على جثمانها.

العثور على الجـ ـثة داخل شوال

يوم السبت، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بانبعاث رائحة كريهة من أحد الجوالات الملقاة بالقرب من نفق «القرشية» بمركز ديروط، مع ظهور يد من داخل الجوال.

وانتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين وجود جوال مغلق يظهر منه جزء من جثمان طفلة، وبفتحه عُثر بداخله على جثة طفلة مقيدة اليدين والقدمين، وبها سحجات في منطقة الرقبة.

وبعرض الجثمان على والد الطفلة وشقيقتها، تم التعرف عليه، وتبين أنها الطفلة «ملك ظريف» التي سبق الإعلان عن تغيبها.

التحريات تكشف المتهمة بقتل الطفلة

وعقب العثور على الجثة، شكّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث جنائي مكثف لكشف ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبها، ومن خلال فحص علاقات الطفلة وسماع أقوال أفراد أسرتها، دارت الشبهات حول زوجة شقيق المجني عليها.

وجاء ذلك في ضوء وجود وقائع سابقة تتعلق بسرقة بعض الممتلكات، إلا أن الأسرة لم تحرر بلاغات بشأنها حرصًا على صلة الرحم.

وبمواجهة المتهمة وتضييق الخناق عليها، اعترفت بارتكاب الجريمة، وكشفت في اعترافاتها أنها استدرجت الطفلة إلى مسكنها، ثم قامت بتقييدها وخنقها باستخدام «إيشارب» حتى فارقت الحياة.

وأوضحت المتهمة أنها عقب ذلك استولت على القرط الذهبي الذي كانت ترتديه الطفلة، ثم وضعت جثمانها داخل جوال تمهيدًا للتخلص منه.

المتهمة تستعين بسائق توكتوك

وأضافت المتهمة في اعترافاتها أنها في اليوم التالي، الجمعة، استقلت «توكتوك» من قرية «الشيخ مساعد»، وأوهمت السائق بأن الجوال يحتوي على مخلفات وقمامة، وطلبت منه إلقاءه بالقرب من نفق القرشية.

وبتقنين الإجراءات، تم استدعاء سائق «التوكتوك»، وبسؤاله أيد أقوال المتهمة، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم بمحتويات الجوال، وأنه كان يعتقد أنه يحمل مخلفات وقمامة.

ضبط القرط الذهبي لدى أحد الصاغة

وأرشدت المتهمة الأجهزة الأمنية إلى محل الصاغة الذي قامت ببيع القرط الذهبي إليه بمدينة ديروط، وبضبط صاحب المحل وسؤاله، أقر بشرائه القرط بحسن نية.

وأوضح صاحب محل الصاغة أن وزن القرط بلغ نحو 1.1 جرام، وأنه اشتراه من المتهمة مقابل مبلغ 6400 جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.