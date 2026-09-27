مفاجأة في سوق الأرز.. الإنتاج المحلي يتجاوز الاستهلاك بفائض يكفي 3 أشهر

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الإنتاج المحلي من الأرز يتجاوز احتياجات الاستهلاك، مشيرًا إلى وجود فائض كبير يكفي لتغطية احتياجات السوق لعدة أشهر إضافية.

7 ملايين طن أرز شعير سنويًا

وأوضح رجب شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر تنتج سنويًا ما بين 6.5 و7 ملايين طن من الأرز الشعير، تتحول إلى نحو 4.25 و4.5 مليون طن من الأرز الأبيض.

الإنتاج يتجاوز الاستهلاك

وأشار إلى أن حجم الاستهلاك المحلي يبلغ نحو 3.6 مليون طن سنويًا، ما يعني وجود فائض يقدر بنحو 900 ألف طن من الأرز، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين ولا توجد مشكلة في توافر الأرز بالسوق.

استمرار وجود الأرز القديم

ولفت إلى أن الإنتاج الجديد من الأرز يبدأ في الظهور خلال النصف الثاني من أغسطس، إلا أن الأسواق لا تزال تستهلك كميات من محصول العام الماضي، بالتزامن مع بدء بعض المضارب العمل بالأرز الجديد.

وأكد أن استمرار توافر الأرز القديم في الأسواق يعكس حجم الفائض الموجود حاليًا.

السوق أمام وفرة في المعروض

وتشير الأرقام التي أعلنها رئيس شعبة الأرز إلى وجود فجوة لصالح الإنتاج مقارنة بالاستهلاك، بما يوفر احتياطيًا من الأرز داخل السوق ويعزز توافره للمستهلكين.