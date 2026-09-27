انخفاض أسعار الأرز 20%.. رئيس الشعبة يكشف حجم الفائض ومخزون السوق

في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تحركات مستمرة في أسعار السلع الغذائية، جاءت أسعار الأرز على عكس اتجاه الارتفاع، بعدما سجلت انخفاضًا تراوح بين 18 و20%، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي ووجود فائض يتجاوز احتياجات السوق.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الأرز من السلع التي يعتمد إنتاجها بشكل أساسي على الإنتاج المحلي، ولا ترتبط بشكل مباشر بالمشكلات العالمية أو الأسعار الخارجية، موضحًا أن السوق المصرية تشهد حاليًا وفرة في المعروض تكفي احتياجات المواطنين وتزيد عليها.

6.5 إلى 7 ملايين طن أرز شعير سنويًا

وقال رجب شحاتة، عبر قناة النهار، إن مصر تنتج سنويًا ما بين 6.5 و7 ملايين طن من الأرز الشعير.

الأرز الشعير

وأوضح أن هذه الكميات تنتج ما يتراوح بين 4.250 و4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، في حين يبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 3.6 مليون طن سنويًا.

900 ألف طن فائض في الأسواق

وأشار رئيس شعبة الأرز إلى أن الفارق بين حجم الإنتاج والاستهلاك يوفر فائضًا يصل إلى نحو 900 ألف طن من الأرز الأبيض، مؤكدًا أن هذه الكميات تكفي احتياجات السوق لنحو 3 أشهر إضافية فوق الاستهلاك السنوي.

الأرز

وأكد أن هذه الأرقام تعكس توافر الأرز في الأسواق وعدم وجود مشكلة في المعروض، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات المواطنين.

انخفاض الأسعار 20%

وأوضح شحاتة أن موسم الحصاد الحالي ساهم في زيادة المعروض داخل الأسواق، وهو ما انعكس على الأسعار التي تراجعت بنسبة تتراوح بين 18 و20%.

سلع

وأكد أن الأرز متوافر بكميات كبيرة، لافتًا إلى أن زيادة المعروض مقارنة بحجم الاستهلاك تعد أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية.

الأرز الجديد يبدأ في الظهور

ولفت رئيس شعبة الأرز إلى أن الإنتاج الجديد من الأرز يبدأ في الظهور خلال النصف الثاني من أغسطس، إلا أن الأسواق لا تزال تستهلك كميات من الأرز القديم المنتج خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن بعض المضارب بدأت بالفعل في العمل بالأرز الجديد، في الوقت الذي لا يزال فيه الأرز القديم متوافرًا بالأسواق، مؤكدًا أن استمرار وجود الإنتاج القديم بالتزامن مع ظهور المحصول الجديد يعكس حجم الفائض الموجود في السوق.

وفرة الإنتاج تدعم استقرار السوق

وتشير تصريحات رئيس شعبة الأرز إلى أن توافر الإنتاج المحلي ووجود فائض كبير عن حجم الاستهلاك يسهمان في دعم استقرار المعروض داخل الأسواق، بالتزامن مع دخول الإنتاج الجديد وبدء المضارب في تشغيله، وهو ما يضع السوق أمام كميات كبيرة من الأرز خلال الفترة المقبلة.