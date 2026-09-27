قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عزاء شعبي للمستشار أحمد الزند بمسقط رأسه في المحلة
14 قتيلًا في بحر قزوين.. إقالة وزير الدفاع الكازاخستاني وفتح تحقيق
أسعار الدولار اليوم الأحد بمستهل التعاملات
6 دقائق من الظلام نهارًا.. كسوف كلي للشمس يزين سماء مصر في أغسطس 2027
أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا
خطوة بخطوة.. تجديد بطاقة التموين 2026 وتحديث البيانات عبر بوابة مصر الرقمية
موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم وديًا.. والقناة الناقلة
اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟
العراق والولايات المتحدة تتفقان على استئناف شحنات الدولار النقدية
موعد مباراة الأهلي وبرقان اليوم في كأس العالم للأندية لكرة اليد.. والقناة الناقلة
فيديوهات خادشة .. تجديد حبس صانعة محتوى بأكتوبر
اتعلم من «الجوهري».. محمد فارس يرد على حسام حسن: وصف الشناوي بـ«مُنتهي» لا يمت للواقع بصلة بالأرقام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انخفاض أسعار الأرز 20%.. رئيس الشعبة يكشف حجم الفائض ومخزون السوق

الأرز
الأرز
البهى عمرو

في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق تحركات مستمرة في أسعار السلع الغذائية، جاءت أسعار الأرز على عكس اتجاه الارتفاع، بعدما سجلت انخفاضًا تراوح بين 18 و20%، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من الإنتاج المحلي ووجود فائض يتجاوز احتياجات السوق.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الأرز من السلع التي يعتمد إنتاجها بشكل أساسي على الإنتاج المحلي، ولا ترتبط بشكل مباشر بالمشكلات العالمية أو الأسعار الخارجية، موضحًا أن السوق المصرية تشهد حاليًا وفرة في المعروض تكفي احتياجات المواطنين وتزيد عليها.

6.5 إلى 7 ملايين طن أرز شعير سنويًا

 

وقال رجب شحاتة، عبر قناة النهار، إن مصر تنتج سنويًا ما بين 6.5 و7 ملايين طن من الأرز الشعير.

الأرز
الأرز الشعير

وأوضح أن هذه الكميات تنتج ما يتراوح بين 4.250 و4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، في حين يبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 3.6 مليون طن سنويًا.

900 ألف طن فائض في الأسواق

 

وأشار رئيس شعبة الأرز إلى أن الفارق بين حجم الإنتاج والاستهلاك يوفر فائضًا يصل إلى نحو 900 ألف طن من الأرز الأبيض، مؤكدًا أن هذه الكميات تكفي احتياجات السوق لنحو 3 أشهر إضافية فوق الاستهلاك السنوي.

ضبط مصنع تعبئة بحوزته أكثر من 9.5 طن سكر وأرز بدون فواتير بساحل سليم
الأرز

وأكد أن هذه الأرقام تعكس توافر الأرز في الأسواق وعدم وجود مشكلة في المعروض، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي احتياجات المواطنين.

انخفاض الأسعار 20%

 

وأوضح شحاتة أن موسم الحصاد الحالي ساهم في زيادة المعروض داخل الأسواق، وهو ما انعكس على الأسعار التي تراجعت بنسبة تتراوح بين 18 و20%.

أسعار السلع الغذائية في مصر
سلع

وأكد أن الأرز متوافر بكميات كبيرة، لافتًا إلى أن زيادة المعروض مقارنة بحجم الاستهلاك تعد أحد العوامل الرئيسية وراء انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية.

الأرز الجديد يبدأ في الظهور

 

ولفت رئيس شعبة الأرز إلى أن الإنتاج الجديد من الأرز يبدأ في الظهور خلال النصف الثاني من أغسطس، إلا أن الأسواق لا تزال تستهلك كميات من الأرز القديم المنتج خلال العام الماضي.

وأشار إلى أن بعض المضارب بدأت بالفعل في العمل بالأرز الجديد، في الوقت الذي لا يزال فيه الأرز القديم متوافرًا بالأسواق، مؤكدًا أن استمرار وجود الإنتاج القديم بالتزامن مع ظهور المحصول الجديد يعكس حجم الفائض الموجود في السوق.

وفرة الإنتاج تدعم استقرار السوق

 

وتشير تصريحات رئيس شعبة الأرز إلى أن توافر الإنتاج المحلي ووجود فائض كبير عن حجم الاستهلاك يسهمان في دعم استقرار المعروض داخل الأسواق، بالتزامن مع دخول الإنتاج الجديد وبدء المضارب في تشغيله، وهو ما يضع السوق أمام كميات كبيرة من الأرز خلال الفترة المقبلة.

الأرز أسعار الأرز أسعار السلع السلع أسعار السلع الغذائية الأرز الشعير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

القنوت في صلاة الفجر

«لا ينكر المختلف فيه».. دار الإفتاء تحذر من الفتنة بسبب القنوت في الفجر

محمد الشناوي

البيان زاد الأزمة .. «شوبير» يكشف المقصود من تصريحات حسام حسن عن محمد الشناوي

حسام والشناوي وفايق

فركش| منشور غامض من إبراهيم فايق بعد أزمة حسام حسن والشناوي.. هيمشي ولا إيه؟

الارصاد الجوية

سحب رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM

رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها

مصطفي شوبير

أحمد شوبير يحسم الجدل حول قميص مصطفى شوبير ورقم «1»: لا أزمة مع «الشناوي» .. وهذه هي الحقيقة

محمد صلاح

إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل

ترشيحاتنا

إعلان نتائج انتخابات «صندوق التكافل الاجتماعي» للعاملين بالأزهر

بمشاركة أكثر من 5 آلاف ناخب.. إعلان نتائج انتخابات «صندوق التكافل الاجتماعي» للعاملين بالأزهر

شيخ الأزهر

توثيق «الصفحات الرسمية للمناطق الأزهرية» على مواقع التواصل الاجتماعي

صلاة الجنازة على الغريق المفقود

حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود .. دار الإفتاء تجيب

بالصور

بفستان لافت .. داليا البحيري تُثير الجدل بصورها عبر إنستجرام | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك مختلف.. مي سليم تستعرض جمالها عبر إنستجرام

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد