رجب شحاتة: أسعار الأرز انخفضت 18% بسبب وفرة الإنتاج وموسم الحصاد

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز انخفضت بنسبة 18%، موضحًا أن الأرز إنتاج مصري خالص ولا يرتبط بالمشكلات العالمية أو الأسعار الخارجية، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يشهد فائضًا يكفي احتياجات السوق ويزيد عليها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة النهار، أن مصر تنتج من 6.5 إلى 7 ملايين طن من الأرز الشعير على مدار العام، وهو ما ينتج عنه نحو 4.250 مليون إلى 4.5 مليون طن من الأرز الأبيض، في حين يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.6 مليون طن، بما يوفر فائضًا يقدر بنحو 900 ألف طن.

وأوضح أن موسم الحصاد الحالي أسهم في زيادة الوفرة داخل السوق، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 18 و20%، مؤكدًا أن الأرز موجود ومتوافر، وأن فائض الإنتاج يكفي احتياجات البلاد لنحو 3 أشهر إضافية، لافتًا إلى أن الإنتاج الجديد يبدأ في النصف الثاني من أغسطس.