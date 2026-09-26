ضبط 3 عاطلين سرقوا مبلغ مالي من محل بأسيوط

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من 3 أشخاص لقيامهم بسرقة مبلغ مالى من داخل محل عمله بأسيوط .

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة "الظاهرين مقطع الفيديو" (3 عاطلين "أحدهم مقيد الحرية حالياً على ذمة إحدى القضايا" – مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 14/ الجارى، وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .