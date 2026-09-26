منتخب إنجلترا يقلب الطاولة على إسبانيا ويتقدم 2-1 في الشوط الأول

قلب منتخب إنجلترا الطاولة على نظيره إسبانيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

سجل لامين يامال الهدف الأول في الدقيقة 2 بعد استغلال خطأ مدافع إنجلترا ليضعها في الشباك.

فيما تعادل انتوني جوردون في الدقيقة 36 إنجلترا.

وخطف هاري كين التقدم في الدقيقة 40.

تشكيل انجلترا:

حراسة المرمى: ترافورد.

خط الدفاع: كونسا، كوانساه، جويهي وأورييلي.

خط الوسط: سكيلي، إندرسون وبيلينجهام.

خط الهجوم: جوردون، ساكا وكين.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جارسيا، كوبارسي، لابورتي وكوكوريلا.

خط الوسط: رودري، رويز وداني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، توريس وويليامز