برلماني: الضرائب زادت من 433 مليار جنيه عام 2016 لـ 3.5 تريليون في 2026

قال أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، إن الشارع في الوقت الحالي لا يرى أن مجلس النواب يعبر عنه، موضحًا أن هناك أسبابًا وقوى متعددة تحكم هذا التقييم، وأنه لا يمكن تحميل نائب أو اثنين مسؤولية الصورة الكاملة للمجلس، لأن المواطن ينظر إلى المجلس باعتباره «حزمة» واحدة، وليس باعتباره مجموعة من المواقف الفردية للنواب.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج “الصورة”، عبر قناة “النهار”، أن تقييم الشارع لأداء مجلس النواب يرتبط في الوقت نفسه بتقييم أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات ثابتة يمكن الاستناد إليها عند المقارنة بين أداء الحكومة في الموازنة العامة للدولة خلال عامي 2016-2017 و2026-2027، ومن بينها حجم الضرائب وفوائد الدين.

وأوضح أن الضرائب ارتفعت من 433 مليار جنيه في عام 2016 إلى 3.5 تريليون جنيه في عام 2026، بزيادة قدرها 714%، بينما ارتفعت فوائد الدين من 292 مليار جنيه إلى 2.4 تريليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة قدرها 727%.

وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس حجم الزيادات التي طرأت خلال الفترة محل المقارنة، موضحًا أن الأجور ارتفعت بنسبة 260%، بينما ارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 536%، كما ارتفع سعر الكهرباء من 10 قروش إلى 68 قرشًا، وفقًا للمقارنة التي عرضها، إلى جانب ما يتعلق بالعدادات الكودية، والتي أشار إلى وصول الزيادة فيها إلى 580%.