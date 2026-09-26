رئيس «خارجية الشيوخ»: الهوية الوطنية أحد مصادر قوة الدولة

كشف الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، تفاصيل عقد مؤتمر الهوية الوطنية في مكتبة الإسكندرية، موضحا أن المؤتمر يناقش مفهوم الهوية الوطنية وأهميتها في تعزيز التوافق بين أبناء المجتمع.

وقال "كمال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن الهوية الوطنية تقوم على توافق أبناء المجتمع حول مجموعة من الرموز والمؤسسات والمرجعيات، مشيرا إلى أن تعرض هذا التوافق للتهديد، سواء من خلال الهجوم على المؤسسات أو الرموز أو المرجعيات، لا يمثل مجرد نقاش فكري أو ثقافي، وإنما يرتبط بقضايا سياسية وأمن قومي.

وأضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التطور الحديث لمفهوم الهوية الوطنية يكشف وجود إحساس قوي لدى المصريين بالوطنية، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود جهود منظمة على مدار عقود استهدفت، بحسب وصفه، تشويه وتشويش مفهوم الوطنية المصرية.

وأكد أن الهوية الوطنية تعد أحد مصادر قوة الدولة، موضحا أن التوافق الوطني حول الرموز والمؤسسات يمثل كذلك أحد مصادر قوة المجتمع والدولة، مشيرًا إلى أن الهوية الوطنية قد تتعرض للاستهداف أحيانا من خلال محاولات وضعها في إطار أوسع، بما يجعل الهوية المصرية، وفق طرحه، مجرد فكرة أصغر أو شريكا أصغر داخل إطار أشمل.