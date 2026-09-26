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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري طرق: الأتوبيس الترددي السريع نقلة نوعية في نظم النقل الجماعي وتكلفته لا تقارن بالمترو

الأتوبيس الترددي السريع
الأتوبيس الترددي السريع

قال دكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن الأتوبيس الترددي السريع هو نظام متطور وحديث تم تشغيله على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ويعتبر نقلة نوعية في نظم النقل الجماعي.

وأضاف، خلال برنامج من ماسبيرو، أن الأتوبيس الترددي السريع بديل الخط الخامس لمترو الأنفاق الذى كان مخططا تنفيذه كجزء من شبكة النقل الحضري بالقاهرة، مشيرا إلى أن تكلفته لا تقارن بتكلفة مترو الأنفاق، ورُوعي فيه تخطيط المشروع وتوفير أماكن الانتظار، والمناطق التجارية، والربط بمختلف المحطات، ومما يتيح خدمة متكاملة للمواطنين.

وأوضح أن المرحلة التانية اليوم ضمت 16 محطة، وباستكمال المرحلة التانية أن نقول إنه قد أصبح طول الأتوبيس الترددي العامل حوالي 75 كيلومترا، من أول تقاطع طريق الدائري في الإسكندرية الزراعية حتى محطة سان كابيتال.

وتابع: وهى تضم محطات مختلفة: العين السخنة، المعادن، مؤسسة الجزائر، الإمامين، الزهراء، البحر الأعظم، العمرانية، التربية، إلى أن نصل إلى سان كابيتال عند تقاطع طريق الفيوم.

الأتوبيس الترددي السريع النقل الجماعي مترو الأنفاق سان كابيتال العين السخنة مؤسسة الجزائر الزهراء العمرانية

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