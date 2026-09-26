اللواء رضا سعفان: المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي تضم 16 محطة والتشغيل من السادسة صباحا

قال اللواء رضا سعفان العضو المنتدب التنفيذي لشركة الأتوبيس الترددي، إن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع بدأت التشغيل التجريبي أمام الجمهور، من محطة طريق العين السخنة وحتى محطة صن كابيتال، ضمن استكمال منظومة المشروع التي بدأت من محطة عدلي منصور وحتى محطة الجولف.

وأوضح «سعفان»، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الثانية تضم 16 محطة، ليصل إجمالي عدد محطات المشروع إلى 30 محطة تخدم المواطنين من شرق القاهرة حتى محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن المحطات مجهزة لاستقبال الركاب، ولا تستغرق عملية قطع التذكرة أكثر من دقيقتين إلى 3 دقائق على الأكثر قبل استقلال الأتوبيس.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة الأتوبيس الترددي إلى أن التشغيل في المرحلة الثانية يبدأ من الساعة الـ 6 صباحًا من محطة صن كابيتال في اتجاه محطة الجولف، وكذلك من الجولف في الاتجاه المقابل، بينما ينطلق آخر أتوبيس من صن كابيتال ومن الجولف في الـ 10 مساءً، مضيفا أن محطة صن كابيتال لا تقتصر على الأتوبيس الترددي، وإنما تضم أيضًا محطة للسوبر جيت ومواقف لأتوبيسات الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بما يتيح للمواطن الانتقال إلى محافظات أخرى أو مواصلة رحلته داخل الجيزة.

وأكد «سعفان» أن المرحلة الثانية تخدم مناطق تبدأ من حدود القاهرة الجديدة والتجمع الثالث مرورًا بالمعادي وظهير المعادي والأوتوستراد وصولًا إلى صن كابيتال، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري بدأت العمل في المرحلة الثالثة، التي تمتد من صن كابيتال في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي مرورًا بالمتحف ومحور المريوطية، على أن تكون جاهزة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.