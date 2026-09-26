قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الوزراء: كلمة مصر بالأمم المتحدة قوية وشاملة لرسائل بالغة الأهمية
الزبون ده هيركب معايا.. خلاف على راكب ينتهي بمقتل سائق في دار السلام
شخصية مشرفة.. أحمد موسى: أبو العينين أكد لي أن مدبولي تحدث بمنتهى القوة أمام الأمم المتحدة
فخور به.. أحمد موسى مشيدا بكلمة مدبولي بالأمم المتحدة: نقل رسائل الرئيس السيسي بمنتهى القوة
العراق: شحنة جديدة من الدولار النقدي تصل من الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة
رسائل مصر من الأمم المتحدة.. أحمد موسى: الأمن المائي قضية وجودية لا تحتمل المساومة
مساعد وزير الخارجية الأسبق يكشف لـ«صدى البلد» سيناريوهات المواجهة بين واشنطن وطهران وموقف إسرائيل
كل التحية والإعجاب.. أحمد موسى: رسائل رئيس الوزراء بالأمم المتحدة تمثل مصر بكل قوة وشرف
محامي ميار الببلاوي: تأييد إلزام محمد أبو بكر بتعويض موكلتي يسدل الستار على الدعوى
أحمد موسى: الشعب المصري فاهم وعارف تحديات البلد أكتر من أنصاف المثقفين
مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
أحمد موسى: أهالي القرى ملح الأرض ويدعمون الدولة المصرية.. ومش يسمحوا لحد يهد البلد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء رضا سعفان: المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي تضم 16 محطة والتشغيل من السادسة صباحا

المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع
المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع
شيماء جمال

قال اللواء رضا سعفان العضو المنتدب التنفيذي لشركة الأتوبيس الترددي، إن المرحلة الثانية من مشروع الأتوبيس الترددي السريع بدأت التشغيل التجريبي أمام الجمهور، من محطة طريق العين السخنة وحتى محطة صن كابيتال، ضمن استكمال منظومة المشروع التي بدأت من محطة عدلي منصور وحتى محطة الجولف.

وأوضح «سعفان»، خلال لقاء مع قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الثانية تضم 16 محطة، ليصل إجمالي عدد محطات المشروع إلى 30 محطة تخدم المواطنين من شرق القاهرة حتى محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن المحطات مجهزة لاستقبال الركاب، ولا تستغرق عملية قطع التذكرة أكثر من دقيقتين إلى 3 دقائق على الأكثر قبل استقلال الأتوبيس.

وأشار العضو المنتدب التنفيذي لشركة الأتوبيس الترددي إلى أن التشغيل في المرحلة الثانية يبدأ من الساعة الـ 6 صباحًا من محطة صن كابيتال في اتجاه محطة الجولف، وكذلك من الجولف في الاتجاه المقابل، بينما ينطلق آخر أتوبيس من صن كابيتال ومن الجولف في الـ 10 مساءً، مضيفا أن محطة صن كابيتال لا تقتصر على الأتوبيس الترددي، وإنما تضم أيضًا محطة للسوبر جيت ومواقف لأتوبيسات الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بما يتيح للمواطن الانتقال إلى محافظات أخرى أو مواصلة رحلته داخل الجيزة.

وأكد «سعفان» أن المرحلة الثانية تخدم مناطق تبدأ من حدود القاهرة الجديدة والتجمع الثالث مرورًا بالمعادي وظهير المعادي والأوتوستراد وصولًا إلى صن كابيتال، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري بدأت العمل في المرحلة الثالثة، التي تمتد من صن كابيتال في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي مرورًا بالمتحف ومحور المريوطية، على أن تكون جاهزة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

الأتوبيس الترددي المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي أتوبيس محطة الجولف العين السخنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

رافضاً الدخول في أي أزمات.. محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاة بالغربية

إعادة الجثمان من المسجد.. شبهات جنائية تؤجل دفن سيدة بالغربية

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

محمد الشناوي

الأهلي يصعّد أزمة الشناوي.. قرار حاسم تجاه منتخب مصر حال استمرار حسام حسن

علي محمود

دقائق كلفت مبلغًا ضخمًا.. كم سيدفع الأهلي مقابل مشاركة علي محمود مع منتخب مصر؟

سيف الدرع

لماذا أقيمت مباراة برشلونة وقت صلاة الجمعة؟ .. اتحاد اليد يكشف الحقيقة بعد اعتراض سيف الدرع

غارة جوية على تيجراي

اتهام خطير للحكومة الإثيوبية.. غارة جوية على تيجراي ترقى إلى جريمة حرب

ترشيحاتنا

محافظ السويس

محافظ السويس: الدولة حريصة على توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتها

رئيس قسم المناظير بمركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ

مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ يحقق إنجازا طبيا جديدا لعلاج حصوات القنوات المرارية

نفق إمبابة

محافظ الجيزة يتابع جهود إعادة الانضباط بمحيط نفق إمبابة ومنطقة التبليطة بعد رفع الإشغالات والتعديات

بالصور

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

ماذا يحدث عند تناول شريحتين من خبز الحبة الكامة يوميًا؟.. خفض الكوليسترول وتقليل محيط الخصر

تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر
تناول شريحة خبز يوميًا تخفض الكوليسترول وتقلل محيط الخصر

وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

أفضل مواعيد تناول الإفطار والغداء والعشاء.. التوقيت المناسب وتأثيره على الوزن

هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟
هل تناول الطعام مبكرًا يساعد على إنقاص الوزن؟

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يلتقي كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد