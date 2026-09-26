مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة أفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

أقيم مساء اليوم، السبت، الاجتماع الفني لبطولة أفريقيا للريشة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة، والمقرر إقامتها على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر المقبل.

وشهد الاجتماع حضور ممثلي المنتخبات المشاركة، حيث تمت مناقشة التفاصيل الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة، واستعراض جداول المنافسات واللوائح المنظمة للمباريات، إلى جانب إجراء قرعة منافسات الفرق.

وأسفر الاجتماع الفني عن وقوع المنتخب المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزيمبابوي وتونس.

فيما ضمت المجموعة الأولى كلًا من: "الجزائر - أوغندا - زامبيا"، أما المجموعة الثالثة فضمت كلًا من: "موريشيوس - غانا - السنغال".

ومن المقرر أن تنطلق البطولة بمنافسات الفرق، على أن تستكمل بعد ذلك منافسات الفردي والزوجي بمختلف فروعها، وفقًا للجدول المعتمد خلال الاجتماع الفني.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة 12 منتخبًا، هي: مصر، تونس، أوغندا، الجزائر، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، غانا، زيمبابوي، السنغال، ليبيا وزامبيا.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة للمنتخب المصري، في ظل إقامة المنافسات على أرضه، إلى جانب كونها محطة إعداد مهمة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 إلى 17 أكتوبر المقبل.

وكانت الدكتورة هادية حسني، رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أكدت جاهزية المنتخب الوطني للمنافسة على اللقب القاري، مع وضع التتويج بالبطولة ضمن أهداف المنتخب قبل الانتقال إلى منافسات بطولة العالم.