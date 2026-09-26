أحمد موسى: الشعب المصري فاهم وعارف تحديات البلد أكتر من أنصاف المثقفين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري الشقيان يدعم البلد، قائلا: "عمري ما سمعت حد في البلد إلا وبيتكلم بكل خير عن البلد والرئيس السيسي".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الشعب المصري فاهم وعارف تحديات البلد أكتر من أنصاف المثقفين".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "بعض أنصاف المثقفين عندهم قلوب سوداء، واللي يتكلم باسم مصر هما ولاد مصر الشقيانين في المحافظات والقرى".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الشعب المصري قوي ومحب لوطنه، ولازم نبقى مطمنين على مصر، والشعب هو اللي شاف الإنجازات اللي بتتعمل".