العراق: شحنة جديدة من الدولار النقدي تصل من الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم السبت، التوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن استمرار إرسال شحنات الدولار النقدي إلى العراق، مؤكدة أن شحنة جديدة من العملة الأمريكية ستصل إلى البلاد خلال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، إن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي توصل خلال زيارته إلى الولايات المتحدة إلى تفاهم يضمن استمرار هذه الشحنات، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المشروعة من العملة الأجنبية.

وأوضح العبودي أن التفاهم جاء في ضوء التقدم الذي أحرزه العراق في تعزيز الرقابة على توزيع الدولار وتنظيم استخداماته، إلى جانب الحد من حالات إساءة استخدام النقد الأجنبي والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني، ضمن توجه تدريجي نحو الاقتصاد الرقمي.

وتأتي الخطوة بعد اضطرابات شهدتها إمدادات الدولار النقدي إلى العراق خلال الأشهر الماضية. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت في أبريل شحنة نقدية تتراوح قيمتها بين 450 و500 مليون دولار، قبل أن تُستأنف شحنات محدودة في يوليو، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر عراقية.

وفي أغسطس، وصلت إلى العراق شحنة نقدية بقيمة 500 مليون دولار أرسلها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى البنك المركزي العراقي، وكانت مخصصة لتلبية احتياجات المسافرين والحوالات الخارجية.

ويأتي استئناف الشحنات الجديدة في وقت تركز فيه بغداد على تعزيز الرقابة على حركة الدولار ومكافحة إساءة استخدام العملة الأجنبية، بالتزامن مع استمرار جهود إصلاح القطاع المصرفي وتوسيع التعاملات الإلكترونية. كما أكد البنك المركزي العراقي مؤخرًا أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي كافية لتلبية الطلبات المشروعة على العملة الأجنبية، بما في ذلك احتياجات التجارة والمسافرين.