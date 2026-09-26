القوات النيجيرية تنقذ أكثر من 60 مختطفا خلال عمليات لمكافحة الإرهاب

أنقذت القوات النيجيرية أكثر من 60 شخصا من ضحايا الاختطاف، خلال عمليات مختلفة لمكافحة الإرهاب نفذتها في أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكر الجيش النيجيري، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش النيجيري مايكل أونوجا- في تصريح إعلامي اليوم السبت- إن ما لا يقل عن 20 مشتبها في تورطهم في أعمال إرهابية سلموا أنفسهم للقوات، فيما ألقي القبض على 44 شخصا يشتبه في أنهم من أفراد أسر الإرهابيين، خلال عمليات نفذت في الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر ضد الإرهاب والاختطاف والاتجار بالأسلحة وسرقة النفط وغيرها من التهديدات الأمنية في أنحاء أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان.

وأوضح أونوجا أن القوات أوقفت تحركات إرهابيين مشتبه بهم كانوا ينقلون عددا كبيرا من المختطفين بالقرب من بازاما، وهي بلدة في منطقة حكومة ساكابا المحلية بولاية كيبي شمال غربي البلاد. وأجبر ذلك الإرهابيين على ترك المختطفين، ما أتاح لأكثر من 60 منهم الفرار.