مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ يحقق إنجازا طبيا جديدا لعلاج حصوات القنوات المرارية

سجل قسم المناظير بمركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ إنجازًا طبيًا جديدًا، بعد نجاح فريقه في إجراء حالات منظار للقنوات المرارية باستخدام تقنية SpyGlass «المنظار الجاسوس»، التي تتيح الوصول بدقة إلى القنوات المرارية وتفتيت الحصوات كبيرة الحجم بالليزر، في الحالات المناسبة، دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

وذكر بيان أصدرته مديرية الشئون الصحية، اليوم السبت، أن الحالة الأولى كانت تعاني من حصوة كبيرة بالقناة المرارية، وتم تفتيتها واستخراجها بنجاح، مع متابعة الحالة بالقسم الداخلي، أما الحالة الثانية كانت تعاني من عدد كبير من الحصوات كبيرة الحجم بالقناة المرارية، وتم استخدام الليزر عبر منظار SpyGlass لتفتيتها، مع تركيب دعامة للقناة المرارية واستخراج الحصوات بنجاح، والحالة الآن مستقرة وبصحة جيدة.

وأفاد البيان بأن استخدام تقنية SpyGlass مع الليزر يأتي ضمن جهود مركز أبحاث أمراض الكبد والقلب بكفر الشيخ لتطوير خدمات المناظير وتوفير تقنيات حديثة للتعامل مع الحالات المعقدة.