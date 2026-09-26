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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يتابع جهود إعادة الانضباط بمحيط نفق إمبابة ومنطقة التبليطة بعد رفع الإشغالات والتعديات

نفق إمبابة
نفق إمبابة
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود حي إمبابة في إعادة الانضباط بمحيط نفق إمبابة ومنطقة التبليطة عقب رفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات الواقعة من بعض المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام بما أسهم في استعادة الانضباط بالمنطقة وتحسين الحركة المرورية وتيسير حركة المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة باستمرار المتابعة الميدانية للمنطقة مع تكليف ورديات ثابتة من إدارات الإشغالات والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها وضمان عدم عودة الإشغالات أو التعديات مرة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما كلف الأنصاري بتوجيه أصحاب المحال التجارية بالالتزام بالمساحات والحدود المخصصة لمحالهم وعدم استغلال الطريق العام أو التعدي على حرم الشارع بما يضمن الحفاظ على ما تم تحقيقه من انضباط وسيولة مرورية بالمنطقة.

ومن جانبه أوضح باسم حمدي رئيس حي إمبابة أن المنطقة شهدت تحسنًا ملحوظًا في حركة السيارات والمشاة عقب إزالة الإشغالات والتعديات وفتح الطريق أمام مستخدميه، بما انعكس بصورة إيجابية على حركة المرور والمظهر الحضاري للمنطقة، مشيرًا إلى أن أعمال إعادة الانضباط ورفع الإشغالات نالت إشادة واسعة من المواطنين.

محافظ الجيزة نفق إمبابة رفع اشغالات

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