اتحضر للأخضر.. الجيزة تتوسع في زراعة النباتات المزهرة وحملات التجميل في إمبابة

كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، جهودها لتطوير وتحسين المظهر الحضاري والجمالي بشوارع وميادين المحافظة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، قامت الإدارة العامة للحدائق بالهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالتنسيق والتعاون مع رئاسة حي إمبابة برئاسة المهندس باسم حمدي، بتنفيذ حملة مكثفة لزراعة أحواض الزهور بالجزيرة الوسطى بشارع النيل بنطاق الحي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".

وأوضح اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذاً لتكليفات القيادة التنفيذية بشأن التوسع في زراعة الزهور والنباتات المزهرة، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية بجميع أحياء المحافظة.

من جانبها، أكدت المهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق بالهيئة، أن زراعة أحواض الزهور بشارع النيل في إمبابة تأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة للتوسع في المساحات الخضراء وزراعة الأشجار والنباتات الجمالية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الحياة، وإضفاء لمسة جمالية على الطرق والشوارع الرئيسية بالجيزة.