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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أكد تقديره لجهود الأطباء في خدمة المواطنين.. محافظ الجيزة يشارك في احتفالية «يوم الطبيب ٢٠٢٦» بدار الحكمة

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة في احتفالية «يوم الطبيب ٢٠٢٦» التي نظمتها نقابة أطباء الجيزة بمقر دار الحكمة بحضور  الدكتور عادل العدوي وزير الصحة والسكان الأسبق والدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام أطباء مصر والدكتور أحمد حسنين نقيب أطباء الجيزة والدكتور سيد الطويل الأمين العام لنقابة أطباء الجيزة وأعضاء مجلس نقابة الأطباء ونخبة من قيادات ورموز القطاع الطبي وعدد من الأطباء وأساتذة كليات الطب.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري خلال كلمته بالاحتفالية تقديره للدور المحوري الذي يقوم به الأطباء في خدمة المواطنين والحفاظ على صحة المجتمع مشيدًا بما يقدمونه من جهود متواصلة وتضحيات في مختلف مواقع العمل، ومؤكدًا حرص محافظة الجيزة على دعم القطاع الطبي وتعزيز التعاون والتنسيق مع نقابة أطباء الجيزة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار محافظ الجيزة إلى أهمية الاحتفاء بالأطباء وتكريم أصحاب العطاء والتميز باعتبار ذلك تقديرًا مستحقًا لما قدموه من جهود طوال مسيرتهم المهنية مؤكدًا أن منظومة الرعاية الصحية تقوم بصورة أساسية على الكوادر الطبية المؤهلة والقادرة على أداء رسالتها بكفاءة وإخلاص.
وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من الأطباء وتقدير جهودهم وعطائهم في خدمة المهنة والقطاع الصحي في إطار حرص نقابة أطباء الجيزة على ترسيخ ثقافة الوفاء والتقدير لرموز المهنة وأبنائها المتميزين.

محافظ الجيزة يوم الطبيب محافظة الجيزة

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