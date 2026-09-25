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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي ونظيره الإريتري يبحثان تطورات القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس ٢٤ سبتمبر،  عثمان صالح، وزير خارجية دولة إريتريا، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

صرح السفير نادر ذكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أكد أهمية مواصلة العمل على تطوير  العلاقات المصرية الإريترية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشدداً على دعم مصر الكامل لإريتريا للحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها.

كما أكد وزير الخارجية الحرص على دفع التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا، معرباً عن التطلع إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة ودعم مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في مجالات التعدين والبنية التحتية والنقل البحري وربط وتطوير الموانئ والصناعات الدوائية والثروة السمكية، فضلاً عن مواصلة التعاون في مجال بناء القدرات، موجهاً الدعوة لمجتمع الأعمال والشركات الإريترية للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا للأعمال، المقرر عقده على هامش قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أكتوبر ٢٠٢٦ بمدينة العلمين.

وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، شدد الوزيران على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يظلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له. كما تبادلا الرؤى حول تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما في السودان والصومال، حيث أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لأمن واستقرار المنطقة، وأهمية دعم مؤسسات الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي دولها، واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي عثمان صالح دولة إريتريا العلاقات المصرية الإريترية

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