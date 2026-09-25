قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة يفتتح جناح مصر في معرض اليابان الدولي للسياحة
جولة لاعبي منتخب مصر داخل فندق الإقامة استعدادا لمواجهة أنجولا.. صور
سيول مرعبة تجتاح 4 مدن ليبية وتقطع الطرق.. وإعلان حالة الطوارئ |فيديو
فرص عمل جديدة في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
درع الوطن اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في كهبوب وتجبرهم على الفرار والتراجع
باكستان وتركيا يبحثان تقديم الدعم لـ السعودية في مواجهة الحوثيين
رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: توسيع مجالات التعاون مع الصين وفتح آفاق جديدة للاستثمارات
سبحة أرض التجلي.. حكاية من خشب العليقة وبذور الزيتون تحمل ذاكرة سانت كاترين
عيب في نظام التوجيه يضع سيارات تويوتا SUV تحت الاستدعاء
مشروب غازي بـ500 دينار يقلب حياة شخص في لحظات.. ما القصة؟
سيراميكا كليوباترا ينعى والدة محمد عبد الكريم
سادي تيكيلي أوغلو: محمد صلاح أحد أهم 5 لاعبين على الساحة الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انهيار أرضي كبير بالهند.. الأمطار الغزيرة تدفن قرية ريمبي تحت الطين | فيديو

انهيار أرضي كبير يدفن قرية "ريمبي" الهندية
انهيار أرضي كبير يدفن قرية "ريمبي" الهندية
خاطر عبادة

ضرب انهيار أرضي كبير قرية ريمبي في غرب ولاية سيكيم الهندية في وقت متأخر من ليلة الخميس، ما أدى إلى اندفاع الطين والصخور والحطام نحو المناطق المأهولة وتضرر عدد من المنازل.

 وذكر موقع "إنديا توداي" أن الانهيار وقع في منطقة يوكسوم - تاشيدينغ بمقاطعة جيالشينج بعد هطول أمطار متواصلة، وأسفر عن تضرر عدة مبانٍ بينها مساكن حكومية تابعة لوزارة الكهرباء، دون تسجيل إصابات حتى الآن. 

ليس حدثاً معزولاً 

ويرى خبراء أن الانهيار الأخير ليس حادثاً منفرداً، إذ تعاني قريتا ريمبي وسينجليتام المجاورة من عدم استقرار مستمر في المنحدرات منذ أغسطس الماضي، ما يثير تساؤلات حول أسباب هشاشة هذا الجزء من سيكيم. 

ويعد هطول الأمطار السبب المباشر لمعظم الانهيارات في المنطقة، حيث تتسرب المياه إلى التربة والصخور المتصدعة وتزيد ضغط المياه داخل الأرض وتقلل قوى تماسك المنحدرات، ما يؤدي إلى انزلاقها في التضاريس شديدة الانحدار.

 وأظهرت أبحاث أجريت في سيكيم أن هطول الأمطار والانحدار والجيولوجيا والصرف والتربة من أبرز العوامل المتحكمة في قابلية حدوث الانهيارات، فيما تزيد طبيعة جبال الهيمالايا الوعرة والتكوين الجيولوجي المعقد الناتج عن النشاط التكتوني من تفاقم المشكلة. 

إجلاء عشرات الأسر 

وشهدت المنطقة تحركات متكررة للمنحدرات منذ أغسطس، حيث أعلنت حكومة سيكيم في 15 أغسطس أن 30 أسرة في ريمبي و8 أسر في سينجليتام، تضم أكثر من 150 شخصاً، تقع ضمن المنطقة المتضررة. 

وتفاقم الوضع بعد أمطار غزيرة وفيضانات في 14 سبتمبر، حيث أعلنت هيئة إدارة الكوارث في الولاية إجلاء 28 منزلاً يقطنها 128 شخصاً من المناطق المعرضة للخطر في ريمبي ونقلهم إلى مركز الإيواء المحلي كإجراء احترازي. 

خطر مستمر

 وحذرت السلطات من أن تراكم الحطام وتغير مسارات تدفق المياه قد يتسبب في مزيد من الأضرار مع استمرار هطول الأمطار، خاصة وأن أي اضطراب في المنحدر يزيد احتمالية حدوث تحركات إضافية. وتوقعت هيئة الأرصاد الهندية هطول أمطار غزيرة جداً في سيكيم يوم 25 سبتمبر وأمطار غزيرة في 26 سبتمبر، ما يبقي الخطر قائماً. 

وقال رئيس وزراء الولاية بريم سينج تامانج إنه "يشعر بحزن وقلق بالغين" إزاء الوضع في ريمبي، مؤكداً وقوف الحكومة إلى جانب المتضررين، وموجهاً السلطات بالبقاء في حالة تأهب قصوى ومراقبة الوضع عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة العامة، فيما يواصل المسؤولون تقييم الأضرار ومراقبة المنطقة غير المستقرة تحسباً لتحركات جديدة.

انهيار أرضي الهند ريمبي أمطار غزيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

ترامب مع وزير الخارجية مانويل توفار

دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

حسام حسن والشناوى

الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

ترشيحاتنا

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

ما لم يحك عن بني مزار

أمير رمسيس يشيد بالقصة الكاملة .. تفاصيل

المتر سمير

المتر سمير أفضل عمل كوميدي ولا ترد ولا تستبدل بالمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

بالصور

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

لوك لافت.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طرق طبيعية للتخلص من النمل في المنزل.. وصفات بسيطة من المطبخ

وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل
وصفات طبيعية لطرد النمل من المنزل

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد