مش عارف تركز .. إليك حيل لعلاج ضبابية الدماغ

يقصد بضبابية الدماغ هى مجموعة من الأعراض التي تؤثر على القدرات العقلية، وليست حالة مرضية مستقلة بذاتها وتسبب تشوشا في الذهن وفقدان التركيز وضعف الوظائف الذهنية بشكل عام.

وغالبا ما يشعر المصاب بأن هناك غشاوة أو سحابة تؤثر على صفاء الذهن واستيعاب الأمور.

ووفقا لما جاء في موقع webmd يساعد تعديل نمط الحياة اليومية في التعامل معها.

معالجة اضطرابات النوم

يحتاج البالغون إلى ما بين 7 و9 ساعات من النوم ليلا. ويمكن أن يؤدي النوم المتقطع أو الحرمان المزمن من النوم إلى ضبابية الدماغ وبطء الاستجابة الإدراكية.

ولتحسين جودة النوم، احرص على الالتزام بموعد ثابت للنوم والاستيقاظ، واجعل غرفة النوم مظلمة وهادئة ومريحة.

إدارة التوتر والقلق المستمر

يمكن أن يؤدي الإجهاد النفسي المزمن والتوتر العصبي إلى التشتت وصعوبة التركيز.

ويمكن مواجهة ذلك من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق، والاسترخاء العضلي التدريجي، واليقظة الذهنية، إلى جانب الحصول على فترات راحة قصيرة ومنتظمة خلال ساعات العمل.

تعديل النظام الغذائي

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على وظائف الدماغ، لذلك يفضل تجنب الأطعمة المصنعة والسكريات المكررة.

وفي بعض الحالات، قد ترتبط ضبابية الدماغ بحساسية أو عدم تحمل بعض الأطعمة، لذلك يمكن مراقبة الأطعمة التي يتم تناولها وملاحظة ما إذا كانت الأعراض تزداد بعد وجبات معينة، مع استشارة أخصائي تغذية عند الحاجة.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

تساعد التمارين الرياضية على زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى خلايا المخ، كما تحفز إفراز مواد كيميائية في الدماغ تساعد على نمو الخلايا العصبية وتحسين الذاكرة والتركيز.

الحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف

يمكن أن يؤثر نقص السوائل في الجسم على المزاج والطاقة والتركيز، وقد يساهم في الشعور بالدوخة وضبابية التفكير.

لذلك احرص على شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

تحفيز النشاط العقلي

يحتاج الدماغ إلى التحفيز المستمر للحفاظ على قدراته الإدراكية. ويمكن ذلك من خلال تعلم مهارات جديدة، وقراءة الكتب، وحل الألغاز والألعاب التي تتطلب التفكير الاستراتيجي.

إذا استمرت ضبابية الدماغ لفترات طويلة أو تفاقمت رغم تعديل نمط الحياة، فقد تكون مرتبطة بحالة كامنة مثل خمول الغدة الدرقية، أو نقص فيتامين ب12، أو فقر الدم، أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية. وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.