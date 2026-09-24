رسميا.. أسعار المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي السريع (BRT)

في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من مشروعات النقل الجماعي في المواعيد المحددة والتوسع في وسائل النقل الحديثة والصديقة للبيئة، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن بدء تشغيل المرحلة الثانية للأتوبيس الترددي السريع أمام جمهور الركاب.





موعد التشغيل: اعتبارًا من يوم السبت المقبل (26 سبتمبر 2026).

📍 مسار المرحلة الثانية: من محطة طريق العين السخنة حتى محطة صن كابيتال.



إجمالي المسار المشغّل حاليًا: يمتد من طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة صن كابيتال بطول 75 كم.

🚏 محطات المرحلة الثانية:

(طريق العين السخنة – المعادي – المقطم – الجزائر – الإمامين – الزهراء – البحر الأعظم – العمرانية – الطالبية – المريوطية – صن كابيتال)

(سيتم تشغيل محطات زهراء المعادي والأوتوستراد والمنصورية تباعًا).

🔄 مجمع نقل "صن كابيتال" المتكامل:

يعد مجمعًا استراتيجيًا ممتدًا على مساحة 80 ألف متر مربع عند تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، ويضم:

🔋 محطة شحن وصيانة: مزودة بـ 21 شاحنًا كهربائيًا للأتوبيس الترددي.

🚌 مبنى ركاب السوبرجيت: وشركات النقل التابعة للشركة القابضة لخدمة محافظات الصعيد.

🚐 مواقف متعددة: موقف لميكروباصات الأقاليم، وموقف داخلي للميكروباصات لخدمة المناطق المجاورة، وأماكن انتظار للسيارات الملاكي.

🛍️ خدمات متكاملة: مناطق تجارية وخدمية ومبانٍ إدارية لخدمة الركاب.

🌐 التكامل مع وسائل النقل الأخرى:

يتكامل الأتوبيس الترددي مع شبكة النقل بالقاهرة الكبرى من خلال الربط مع:

مترو الأنفاق (الخط الأول): محطتا الزهراء والمرج.

مترو الأنفاق (الخط الثالث): محطتا عدلي منصور وإمبابة.

القطار الكهربائي الخفيف (LRT): محطة عدلي منصور.

مونوريل شرق النيل: محطة المشير طنطاوي.

