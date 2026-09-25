جامعة أسوان ضمن تصنيف UI GreenMetric العالمي للاستدامة 2026

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراج جامعة أسوان ضمن نتائج تصنيف UI GreenMetric العالمي للجامعات لعام 2026، المعني بتقييم جهود الجامعات في مجال الاستدامة، وذلك ضمن 47 جامعة مصرية شملها التصنيف هذا العام، مقابل 38 جامعة في 2025.

وحققت جامعة أسوان حضورًا متميزًا في مؤشر المياه، حيث جاءت ضمن الجامعات المصرية الأعلى أداءً في هذا المؤشر، إلى جانب جامعات سوهاج والإسكندرية والجامعة المصرية الروسية وجامعة العلمين الدولية.

وأكد الأستاذ الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن إدراج الجامعة في التصنيف يعكس جهودها في تطبيق معايير الاستدامة وترشيد استخدام الموارد، مشيرًا إلى مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة، ودعم الممارسات الصديقة للبيئة والتحول الرقمي.

جهود جامعية

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا متزايدًا بربط البحث العلمي بقضايا الاستدامة وخدمة المجتمع، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030، ويعزز حضور جامعة أسوان في التصنيفات الدولية.

ويعتمد تصنيف UI GreenMetric على سبعة مؤشرات رئيسية تشمل البنية التحتية، والطاقة والتغير المناخي، والنفايات، والمياه، والنقل، والتعليم والبحث العلمي، والحوكمة والتحول الرقمي، وشملت نتائج عام 2026 نحو 2016 مؤسسة من 110 دولة من دول العالم.

وبهذه المناسبة قدم القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان التهنئة للعاملين بالجامعة ومنتسبي الجامعة من عمداء الكليات والسادة ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب والعاملين بقطاع البحث العلمي والدراسات العليا بمختلف كليات الجامعة.