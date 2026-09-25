قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الكذب من أجل إضحاك الناس بالمزاح؟.. الإفتاء تحذر
الرئاسة الفلسطينية: مصادقة الاحتلال على إقامة وحدات استيطانية جديدة بالخليل "تصعيد خطير"
بعد قرار البنك المركزي.. سعر الدولار اليوم الجمعة 25-9-2026
قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم إفريقيا.. اعرف الطريقة
الجيش السوداني يدخل سودري وينتشر في شمال كردفان
برلماني: حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة.. والحوار والموضوعية أساس مواجهة التحديات
وزير الأوقاف: ملتقى السادة الأشراف يجمع رموز الفكر والعلم على قيم البر والتعاون
تبدأ اليوم الجمعة.. مواعيد جديدة لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات
الفتاة رفضت خطبته.. شاب يستعين بأصدقائه للتعدى على منزل بالمولوتوف والأسلحة البيضاء بالبساتين
دون تغيير..تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن
عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها
لإثبات نفسه مع الأهلي.. عموتة يمنح عمر سيد معوض فرصة كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة.. والحوار والموضوعية أساس مواجهة التحديات

النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
فريدة محمد

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن حقوق الإنسان ليست مجرد نصوص قانونية، وإنما هي ممارسة يومية وثقافة مجتمعية ومسؤولية مشتركة، مشددًا على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية بملف حقوق الإنسان في العالم العربي.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الثانية عشرة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بحضور رئيس وأعضاء مجلس أمناء المنظمة، السفير الدكتور احمد ايهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وممثلي الوزارات والمنظمات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية، وعدد من الشخصيات والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

وفي مستهل كلمته، أعرب النائب طارق رضوان عن تقديره للدور الذي تقوم به المنظمة العربية لحقوق الإنسان على مدار عقود في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز قيم الكرامة والعدالة وسيادة القانون، والإسهام في نشر الوعي الحقوقي في العالم العربي.

حقوق الإنسان بعيدًا عن الاستقطاب والتوظيف السياسي

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن العالم العربي يمر بمرحلة دقيقة تتداخل فيها تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية، وهو ما يستوجب التعامل مع حقوق الإنسان من منظور شامل ومتوازن، يحمي الحقوق والحريات، ويصون في الوقت ذاته حق المجتمعات والدول في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأكد أن حقوق الإنسان ينبغي ألا تكون محل استقطاب أو توظيف سياسي، وإنما قضية إنسانية ومجتمعية تقوم على الحوار والموضوعية واحترام سيادة القانون، مع ضرورة قراءة الواقع في سياقه الكامل والابتعاد عن الانتقائية وازدواجية المعايير.

البرلمان شريك أساسي في تعزيز حقوق الإنسان

وأوضح النائب طارق رضوان أن دور المؤسسات التشريعية لا يتوقف عند سن القوانين، وإنما يمتد إلى متابعة تنفيذها، ورصد التحديات التي تواجه التمتع بالحقوق والحريات، وفتح قنوات الحوار مع المؤسسات الوطنية والحقوقية، والاستماع إلى المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًا في بناء مجتمع يحترم الإنسان ويصون كرامته.

وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا في الإطار المؤسسي والتشريعي لحقوق الإنسان، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من مستهدفات وبرامج، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق، ومعالجة التحديات، وتعزيز الممارسات الحقوقية في مختلف المجالات.

القضية الفلسطينية.. مسؤولية إنسانية وقانونية

وتطرق رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الحديث عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية لا يمكن أن ينفصل عن معاناة الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات تمس حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن والحرية والكرامة.

وأكد موقف مصر الثابت الرافض للتهجير القسري ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، والداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وشدد على أن حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني تمثل التزامات قانونية وإنسانية ينبغي احترامها دون انتقائية.

نحو رؤية عربية أكثر تكاملًا

ودعا النائب طارق رضوان إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، والمجتمع المدني، والأكاديميين، بما يسهم في صياغة رؤية عربية أكثر تكاملًا في مجال حقوق الإنسان، تستند إلى المعايير الدولية، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية المجتمعات العربية وأولوياتها وتحدياتها.

وأكد أن الحوار هو الطريق لمعالجة الاختلاف، وأن النقد البناء يمثل فرصة للتطوير، مشددًا على أن الهدف النهائي للعمل الحقوقي يجب أن يتمثل في تحسين حياة المواطن وصون كرامته وضمان حقوقه.

«حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة»

واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة وليست مسؤولية مؤسسة أو جهة واحدة، قائلًا إن مسؤوليتها تمتد إلى الدولة والبرلمان والقضاء والإعلام والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية وكل فرد في المجتمع.

ووجه النائب طارق رضوان الشكر والتقدير إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان على دعوتها الكريمة وجهودها المستمرة في دعم العمل الحقوقي العربي، متمنيًا نجاح أعمال الجمعية العمومية الثانية عشرة، وخروجها بتوصيات تعزز التعاون العربي في مجال حقوق الإنسان وتدعم مسيرة العدالة والكرامة والتنمية.

النائب طارق رضوان مجلس النواب حقوق الانسان أعمال الجمعية العمومية الثانية عشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الان في مصر

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر 2026

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026

رئيس مجلس الوزراء

نزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ محور جديد بالجيزة.. تفاصيل

حسام والشناوي

هكشف كل حاجة بعد المباراة.. رد فعل غير متوقع من حسام حسن بشأن أزمة تصريح الشناوي

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-9-2026.. عيار 21 يصعد لهذا المستوى

شادي محمد وزوجته

بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

سعر الذهب

1200 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة.. تباين في أسعار البيضاء والبلدي بالأسواق

ترشيحاتنا

استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة

ما حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في البورصة؟.. الإفتاء توضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تعلن موعد المقابلات للمتقدمين للمراكز الثقافة الإسلامية لعام 2027/2026

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: وحدة الصف حصانة.. واجتماع الكلمة صيانة للديار

بالصور

عادة غذائية في عطلة نهاية الأسبوع ترفع مخاطر أمراض القلب.. احذرها

دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب
دراسة تكشف علاقة مواعيد الطعام بصحة القلب

تحذير من المقليات للأطفال قبل المدرسة.. مخاطر تؤثر على النشاط والتركيز

مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة
مخاطر تناول المقليات للأطفال قبل المدرسة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

جمبسوت لافت.. ليلى علوي تستعرض جمالها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

معكم منى الشاذلي

معكم منى الشاذلي يكشف سبب خوف عبد الحليم من النوم في الظلام

جوني ديب

جوني ديب يعود إلى هوليوود بـ Day Drinker.. شخصية غامضة تبحث عن الانتقام

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2027

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد