الداخلية تكشف ملابسات ركض شخص خلف فرد شرطة بالإسماعيلية وقذفه بزجاجة مياه

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص، مهتز نفسياً، بالركض خلف فرد شرطة وإلقاء زجاجة عليه بأحد الطرق بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 من الشهر الجاري، وأثناء توجه فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو، من قوة إدارة مرور الإسماعيلية، إلى منزله عقب انتهاء خدمته، فوجئ بقيام شخص مهتز نفسياً، من الهائمين بالشوارع، بإلقاء زجاجة نحوه، فقام بالركض في إطار تجنبه والابتعاد عنه لاهتزازه النفسي.

أمكن ضبط الشخص المشار إليه، وتبين معاناته من اضطراب نفسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية.