البنك المركزي: تحسن نسبة القروض المتعثرة مقدار 0.1% في 3شهور

أعلن البنك المركزي المصري تراجع معدلات تعثرات القروض في البنوك " القروض غير المنتظمة" نسبة إلي اجمالي القروض بنسبة 1.8% بنهاية يونيو الماضي بعد أن كانت1.9% في مارس السابق له بمقدار طفيف 0.1% علي أساس ربع سنوي.

وكشفت تقارير صادر عن البنك المركزي المصري عن انخفاض مخصصات القروض إلي القروض المتعثرة إلي 87.6% في يونيو 2026 مقابل 88% في مارس السابق.

وقال البنك المركزي المصري إن جملة القروض المقدمة لقطاع الخاص نسبة لجملة القروضض الممنوحة للعملاء تبلغ 41.7% في يونيو السابق له ومقارنة بـ40.5% في مارس السابق له.

وعلي جانب اخر ثبتت البنوك من معدلات العائد علي متوسط الاصول عند 2.6% خلال الفترة من مارس حتي يونيو من العام المالي الماضي.

وكذلك الحال بالنسبة للعائد علي متوسط حقوق الملكية إلي 33.9% خلال الفترة المذكورة؟.

وثبت صافي هامش العائد عند 5.2% خلال الفترة من مارس حتي يونيو من العام المالي الماضي.

وتراجعت نسبة السيولة الفعلية في البنوك بنسبة 38.7% في يونيو الماضي بعد أن كان 42.3% مارس السابق.

ووصلت نسبة تغطية السيولة بالعملة المحلية 574.5% في يونيو السابق مقابل 519.9% في مارس السابق.

وسجلت تغطية السيولة بالعملة الأجنبية بنسبة 229.2% في يونيو السابق مقابل 209.3% السابق له.