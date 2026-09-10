رسائل جديدة من البنك المركزي لعملاء الجهاز المصرفي.. تفاصيل

تستمر تحذيرات البنك المركزي المصري لعملاء البنوك والأفراد، لحماية ودائعهم وحساباتهم الشخصية من السرقة بسبب بعض الثغرات التي يستغلها المخترقون والهاكرز.

تأتي تلك الإجراءات في ظل الحملات المستمرة التي يوجه بها البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المصرية بتوعية الجمهور من أخطار اختراق الحسابات، والتي تتسبب في ضياع مدخراتهم.

وقال البنك المركزي المصري، في رسائل تحذيرية له عبر قنواته الرسمية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، إنه ينبغي للعميل عدم الاستجابة لأي مكالمات وهمية أو رسائل مزيفة للسطو على الحسابات.

وكرر البنك المركزي التنبيه على عملاء البنوك بضرورة عدم الضغط على أي روابط تصل عبر الموبايل أو البريد الإلكتروني وغيرها خصوصا وأن تلك الروابط تكون مزيفة.

وأضاف البنك المركزي أن الهاكرز يلجأون لإنتاج صفحات شبيهة بالبنوك للسطو على حسابات العملاء واختراقها بهدف الاستيلاء عليها أو البيانات الشخصية.

وأطلق البنك المركزي المصري هشتاج #معًا_نكافح_الاحتيال، ضمن الإجراءات لتوعية عملاء البنوك.